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Muş Korkut'ta tren otomobile çarptı, araçta mahsur kalan 1 kişi yaralandı

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Muş'un Korkut ilçesi girişindeki hemzemin geçitte trenin otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Araçta mahsur kalan yaralı, çevredeki vatandaşlarca çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muş'un Korkut ilçesi girişindeki hemzemin geçitte trenin otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobile tren çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan bir kişi araç içerisinde mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşlar, araçta mahsur kalan kişiyi kendi imkanlarıyla çıkarırken, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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