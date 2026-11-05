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Muş Malazgirt'te 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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Muş'un Malazgirt ilçesinde, hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Silahla ilgili suçlardan cezası bulunan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Muş'ta hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Malazgirt ilçesinde "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" ve "Birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" suçlarından 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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