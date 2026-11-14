Bitlis Güroymak'ta otomobil motosiklete çarptı, motosikletteki 2 kişi yaralandı

Bitlis Güroymak'ta otomobil motosiklete çarptı, motosikletteki 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bitlis'in Güroymak ilçesinde Güroymak-Muş kara yolunda otomobil, motosiklete çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi; kazada motosikletteki 2 kişi yaralandı ve yaralılar Güroymak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Güroymak- Muş kara yolunda sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 49 AAU 756 plakalı otomobil, 12 ABC 263 plakalı motosiklete çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada motosikletteki Eyüp Ensar Erdil ve Adem Şalcum yaralandı.
Yaralılar, Güroymak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA