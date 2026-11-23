Muş Ovası'nın bazı bölümleri sağanak sonrası sular altında kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Muş'ta etkili olan sağanağın ardından Muş Ovası'nın bazı kısımları suyla kaplandı. Ovada oluşan su birikintileri küçük göletler oluştururken, ovanın büyük bölümünün su altında olduğu ve geniş alanlara yayılan suların bölgeyi adeta göle dönüştürdüğü görüldü.
Muş'ta etkili olan sağanak yağışın ardından Muş Ovası'nın bazı bölümleri sular altında kaldı.
Kentte etkili olan sağanak yağışın ardından Muş Ovası'nın bazı kısımları suyla kaplandı. Ovada oluşan su birikintileri, bölgede adeta küçük göletler oluşturdu. Yağışın ardından ovanın büyük bölümünün su altında kaldığı görülürken, geniş alanlara yayılan sular bölgeyi adeta göle dönüştürdü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı