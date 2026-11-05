Muş Malazgirt'te 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanıp tutuklandı

Muş Malazgirt'te 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanıp tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Muş'un Malazgirt ilçesinde hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, 4 Kasım 2026 tarihinde gözaltına alınarak tutuklandı. Şahıs, adli makamlara sevk edilmesinin ardından Patnos Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Muş'un Malazgirt ilçesinde hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak tutuklandı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Malazgirt ilçesinde söz konusu suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın 4 Kasım 2026 tarihinde gözaltına alındığı belirtildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şahsın, tutuklanarak Patnos Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı