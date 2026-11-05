Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Muş Malazgirt'te 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanıp tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'un Malazgirt ilçesinde hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, 4 Kasım 2026 tarihinde gözaltına alınarak tutuklandı. Şahıs, adli makamlara sevk edilmesinin ardından Patnos Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak tutuklandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Malazgirt ilçesinde söz konusu suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın 4 Kasım 2026 tarihinde gözaltına alındığı belirtildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şahsın, tutuklanarak Patnos Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fatma Betül Sayan Kaya ifade için adliyede! İlk soğuk duşu girişte yaşadı

Fatma Betül ifade için adliyede! İlk soğuk duşu girişte yaşadı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya! Yatalak annesinin feryadı yürek dağladı

20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya! Annesi yürek dağladı
TBMM'de 'Şerefsiz' kavgası! Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti

Komisyonda ortalık karıştı, Bakan Şimşek salonu terk etti
İstanbul'da barajlar son yılların zirvesinde! Doluluk geçen yıl yüzde 18'di, şimdi yüzde 59,65

Geçen yıl yüzde 18'e düşmüştü! Barajlarda son yılların rekoru
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ara seçimleri yorumu: Köşeli cümleler kurmak için erken

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump'ın seçim hezimeti için ilk yorum

İngilizler Fenerbahçe yenilgisini hazmedemedi: İstanbul fiyaskosu

Atılan manşetler olay! Koca ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor
Küçük Melek'in ölümünde yeni gelişme! En yakınları tutuklandı

Küçük Melek'in ölümünde yeni gelişme! En yakınları tutuklandı
ABD seçimleri sonrası altın uçuşa geçti! Yeni hedef 7 bin lira

Piyasalar fena karıştı! Uçuşa geçti, son 2 haftanın zirvesinde