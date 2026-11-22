Muş'ta 12 katlı binanın yangın merdiveni rüzgarla kopup caddeye devrildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Muş'ta gece etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle 12 katlı binanın yangın merdiveni yerinden koparak caddeye devrildi. Devlet Hastanesi yakınlarında devrilen merdivenin altında kalan 1 otomobil ile çevredeki 1 iş yerinde hasar oluştu; olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
12 KATLI BİNANIN YANGIN MERDİVENİ YERİNDEN KOPTU
Muş'ta gece etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle 12 katlı binanın yangın merdiveni yerinden kopup caddeye devrildi. Devlet Hastanesi yakınlarında gerçekleşen olay sırasında yoldan geçen 1 otomobil merdivenin altında kaldı. Çevredeki 1 iş yerinde de hasar meydana geldi.
Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine bölgeye Muş Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çatı sacıyla kaplı yangın merdivenini kaldırıp yolu yeniden ulaşım için güvenli hale getirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı