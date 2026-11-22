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12 KATLI BİNANIN YANGIN MERDİVENİ YERİNDEN KOPTU

Muş'ta gece etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle 12 katlı binanın yangın merdiveni yerinden kopup caddeye devrildi. Devlet Hastanesi yakınlarında gerçekleşen olay sırasında yoldan geçen 1 otomobil merdivenin altında kaldı. Çevredeki 1 iş yerinde de hasar meydana geldi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine bölgeye Muş Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çatı sacıyla kaplı yangın merdivenini kaldırıp yolu yeniden ulaşım için güvenli hale getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı