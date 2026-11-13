Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Mehmet Muş, Havza OSB'de 220 bin metrekarelik fabrika inşaatını ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mehmet Muş, Havza OSB'de 220 bin metrekarelik fabrika inşaatını ziyaret etti
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, Havza OSB'deki yatırımları inceledi. Muş, yükleme rampası, TEİAŞ transformatör merkezi ve enerji nakil hattı çalışmalarını gördü; 220 bin metrekarelik temizlik ürünleri fabrikasının inşaatı hakkında Nurettin Karaman'dan bilgi aldı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, Havza Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) yatırımları inceledi.

Muş ile Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Havza Kaymakamı Samet Serin, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ve AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen, Havza OSB yetkilileriyle bir araya gelerek yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Muş ve beraberindekiler, Devlet Demir Yolları tarafından inşa edilen yükleme rampası, inşası devam eden Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Havza OSB Transformatör Merkezi inşaatı ile enerji nakil hattı çalışmalarını inceledi.

Havza OSB'de 1 milyon metrekarelik alanda savunma sanayi üzerine yatırım yapan Prof. Dr. Yasemin Açık ile bir araya gelen Muş ve beraberindekiler, 220 bin metrekarelik alanda temizlik ürünleri üretimi yapacak fabrikanın inşasını ziyaret ederek yatırım sahibi Nurettin Karaman'dan bilgi aldı.

Kaynak: AA
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Eşine sarkıntılık yapan adamı cinsel organından vurdu

Sapıklığın sonu! Sarkıntılık yapan adamın erkekliğini aldı
Trabzon'da dolmuş şoförü, koltuk arasında bulduğu 470 bin liralık altını yaşlı çifte teslim etti

Koltuk arasında 470 bin liralık altın buldu! Ertesi gün durakta...
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erişah Arıcan, görevi bırakmamak için direniyor mu?17

Yönettiği kurumların başındaki isimler gitti ama o hala direniyor

Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar! Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda

Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar! Silahıyla aracın üzerine çıktı
Eski takım arkadaşından Sergen Yalçın'a sert sözler: Taktik bilmez, yakında kovulur19

Eski takım arkadaşı Sergen'e ağzına geleni saydı: Yakında kovulur
Arda Güler sahada, sevgilisi tribünde! Duru Nayman yalnız bırakmadı

Sevgilisini yine yalnız bırakmadı!

S7 Airlines uçağına bomba ihbarı yapıldı, 158 yolcu tahliye edildi

Bir türlü son bulmuyor! Bir yolcu uçağı daha acil iniş yaptı
Okul servisinde dehşet! Kız öğrenciyi öldüresiye dövdü, diğerleri gülerek izledi

Küçük kızı öldüresiye dövdü, servistekilerin tepkisi pes dedirtti
İkna odalarıyla anılan İstanbul Üniversitesi'nde bir ilk: Başörtülü rektör yardımcısı atandı

Nereden nereye! İstanbul Üniversitesi'nde bir ilki gerçekleştirdi