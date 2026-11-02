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Muş'ta 9 yıl 10 ay 14 gün hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı

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Muş'ta kendisini tanınmayacak hale koyması suretiyle tehdit suçundan 9 yıl 10 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, 1 Kasım'da jandarma ekiplerince yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak Muş Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Muş'ta kendisini tanınmayacak hale koyması suretiyle tehdit suçundan hakkında 9 yıl 10 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında "kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle tehdit" suçundan 9 yıl 10 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın 1 Kasım'da yakalandığı belirtildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şahsın tutuklanarak Muş Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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