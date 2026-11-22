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Muş'ta gece saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına, kent genelinde maddi hasara neden oldu. Fırtınanın etkisiyle kopan yangın merdiveni ve devrilen sokak lambaları araçlarda hasara yol açtı.

Kentte gece saatlerinde etkisini artıran şiddetli fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Muş Devlet Hastanesi yakınlarında bulunan 11 katlı bir binanın dış cephesine monte edilen saç kaplı yangın merdiveni yerinden koparak seyir halindeki aracın üzerine devrildi. Olayda araçta maddi hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanan olmadı.

Fırtına, kentin farklı noktalarında da hasara neden oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı sokak aydınlatma lambaları ve ağaçlar devrilirken, bir sokak lambasının park halindeki otomobilin üzerine düşmesi sonucu araçta hasar oluştu. Kentte etkili olan fırtına nedeniyle yaşanan olaylarda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, çeşitli noktalarda maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı