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Muş'ta DKMP denetiminde bir avcıya 5 bin TL idari para cezası kesildi

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Muş'ta DKMP denetiminde bir avcıya 5 bin TL idari para cezası kesildi
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Muş'ta DKMP ekiplerinin denetiminde bir avcıya 5 bin TL idari para cezası uygulandı. Yetkililer, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında düzenlenen tutanakla verilen cezanın ardından kaçak avcılıkla mücadele denetimlerinin aralıksız süreceğini bildirdi.

Muş'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde bir avcıya 5 bin TL idari para cezası uygulandı.

Muş'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen av koruma ve kontrol denetimleri sürüyor. DKMP Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekiplerince yapılan denetimlerde, bir avcıya 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 5 bin TL idari para cezası uygulanmak üzere tutanak düzenlendi.

Yetkililer, yaban hayatının korunması ve kaçak avcılığın önlenmesine yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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