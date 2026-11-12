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Muş'ta uyuşturucu suçundan aranan kişi, 2 yıl 1 ay hapisle cezaevine gönderildi

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Muş'ta uyuşturucu suçundan aranan kişi, 2 yıl 1 ay hapisle cezaevine gönderildi
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Muş Valiliği, uyuşturucu suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın Asayiş ve Narkotik ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalandığını açıkladı. Yapılan işlemlerin ardından şahıs cezaevine teslim edildi.

Muş'ta hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerinin ortak çalışması sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak çalışma yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Muş İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasına yönelik aranması bulunan şahıs yakalanmış, yapılan işlemlerin ardından cezaevine teslim edilmiştir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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