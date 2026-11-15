Muş-Erzurum yolunda kaygan zeminde takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı

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Muş-Erzurum kara yolunda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Muş-Erzurum kara yolunun Yeni Otogar güzergahında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 49 AN 049 plakalı otomobil, seyir halindeyken kaygan zemin nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan araç takla atarak orta refüje çıktı. Kazada araçta bulunan M.A. ve beraberindeki bir kişi yaralandı.

Yaralıların kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı