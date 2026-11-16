Bingöl-Muş karayolunda şarampole yuvarlanan otomobilde 2 kişi yaralandı

Bingöl-Muş karayolunda şarampole yuvarlanan otomobilde 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl-Muş karayolu Şeref Meydanı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Ters dönen araçta yaralanan 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bingöl'de otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kaza, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Bingöl-Muş karayolu şeref meydanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 AAC 979 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Araç ters dönerken kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 2 yaralı, ekiplerin çalışmasının ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.