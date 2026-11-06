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Muş'ta jandarma trafik timleri okul servislerine belge ve donanım denetimi yaptı

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Valilik açıklamasına göre Muş'ta jandarma trafik timleri okul servis araçlarını yönetmelik ve Karayolları Trafik Kanunu'na uygunluk için denetledi. Denetimde araç donanımları ile sürücülerin belge, psikoteknik raporu ve kapasite aşımı kontrol edildi.

Muş'ta jandarma trafik timleri, okul servislerini yönelik denetim gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerince gerçekleştirilen denetimlerde servis araçlarının Okul Servis Araçları Yönetmeliği ve Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine uygunluğu kontrol edildi.

Araçlarda "okul taşıtı" yazısı, "dur" levhası, emniyet kemeri, ilk yardım çantası, yangın söndürücü ve koltuk sensörü veya ikaz sistemlerinin bulunup bulunmadığına bakıldı.

Sürücülerin SRC belgesi, psikoteknik raporu ve kullandıkları araç için gerekli sürücü belgesine sahip olup olmadıkları ile araçların kapasite aşımı yapıp yapmadığı da denetlendi.

Kaynak: AA
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