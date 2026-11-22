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Muş'ta Türkiye Satranç Federasyonu Muş Temsilciliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla satranç turnuvası düzenlendi.

Kentteki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen turnuvaya Muş'un yanı sıra Van, Bitlis ve Elazığ'dan 90 sporcu katıldı.

Turnuvada sporcular, 12 yaş altı ve açık kategorilerinde yarıştı, dereceye girenlere ödülleri verildi.

Türkiye Satranç Federasyonu Muş Temsilcisi Muhsin Gök, Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenledikleri turnuvaya 90 sporcunun katıldığını söyledi.

Turnuvaları kentte düzenli olarak gerçekleştirdiklerini belirten Gök, 5 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla da açık kategoride yeni bir turnuva düzenleyeceklerini ve çevre illerden yoğun katılım beklediklerini ifade etti.

Satranç aracılığıyla çocukları ekran başından uzaklaştırmayı, kötü alışkanlıklardan korumayı ve düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Gök, "Öğretmenler Günü'ne özel satranç turnuvası düzenledik. Van, Bitlis ve Elazığ'dan da katılım oldu. Açık kategori ve 12 yaş altı kategorisi olmak üzere iki kategoride turnuvamızı gerçekleştirdik. Katılım oldukça fazla." diye konuştu.

Turnuvaya katılan Feyza Yılmaz da zeka oyunu olan satrancın zihinsel gelişime ve düşünme becerilerine önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Yılmaz, "Herkese satranç oynamasını tavsiye ediyorum. Ülkemizde de satranç çok seviliyor ve çok sayıda oyuncumuz var. 12 yaş kategorisinde yarışan çocuklarımızın da olması güzel. Herkesin satrançla ilgilenmesini ve bu oyunu oynamasını tavsiye ediyorum." dedi.

Kaynak: AA