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Muş Varto'da 4 şüphelinin evinde ruhsatsız 4 tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirildi

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Muş Varto'da 4 şüphelinin evinde ruhsatsız 4 tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirildi
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Muş'un Varto ilçesinde 4 şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda ruhsatsız 4 tabanca, 3 av tüfeği, 5 tabanca şarjörü ve 271 fişek ele geçirildi. Silah ve mühimmata el konulurken 4 şüpheli hakkında cumhuriyet savcısının talimatıyla adli tahkikat başlatıldı.

Muş'un Varto ilçesinde, 4 şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda ruhsatsız 4 tabanca ve 3 av tüfeği ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede 4 şüphelinin evinde arama yapıldı.

Aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 5 tabanca şarjörü, farklı çaplarda 271 fişek, 7 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Ele geçirilen silah ve mühimmata el konuldu, 4 şüpheli hakkında cumhuriyet savcısının talimatıyla adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA
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