Muş Ovası'nda havanın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve meraların yeşil kalmasıyla besicilerin koyun otlatma mesaisi sürüyor.

Ovada küçükbaş hayvancılıkla uğraşan üreticiler, yağışların ardından meralarda yetişen otlarla koyunlarını besliyor. Sonbahar ve kış döneminde otlatmanın sürmesi, üreticilerin yem giderlerini azaltıyor.

Eralanı köyünde besicilik yapan Enes Çelik, yağışlarla meralarda ot veriminin arttığını ve hayvanlarını doğal otlarla besleme imkanı bulduklarını söyledi.

Erzurum ve Kars gibi çevre illerde soğuk hava ve kar yağışı etkili olurken Muş Ovası'nda güneşli havanın hakim olmasının kendileri için avantaj sağladığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Muş Ovası'nda hayvancılık yapıyoruz. Bu sene yoğun yağışlardan dolayı yem girdimiz çok az oldu. Koyunlarımız bu mevsime kadar dışarıda otlanabiliyor. Meralardaki doğal otlar hayvanlarımızın beslenmesi için yeterli oluyor. Dağlarımıza kar yağmasına rağmen ovamızda hava oldukça güzel. Her yer yemyeşil. Çobanlarımız halen meralarda hayvan otlatıyor. Bu yıl bizim için oldukça iyi geçiyor."

Kaynak: AA