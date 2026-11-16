Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Muş Yoncalıöz'de çiftçiler 30 dönüm şeker pancarı tarlasını çamurda imeceyle söküyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muş Yoncalıöz'de çiftçiler 30 dönüm şeker pancarı tarlasını çamurda imeceyle söküyor
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş merkeze bağlı Yoncalıöz köyünde sağanakla çamura dönen şeker pancarı tarlalarına söküm makineleri giremediği için çiftçiler ürünü imece usulüyle söküyor. 30 dönümlük alanda ekim yapan çiftçiler, her yıl 2-3 günde tamamladıkları hasadı bu yıl yaklaşık bir aydır sürdürüyor.

Muş merkeze bağlı Yoncalıöz köyündeki çiftçiler, sağanak nedeniyle çamura dönen tarlalardaki şeker pancarını imece usulüyle hasat ediyor.

Kentte son günlerde etkili olan sağanak nedeniyle köydeki şeker pancarı tarlaları çamura dönüştü.

Şeker pancarı sökme makinelerinin tarlalara girememesi nedeniyle kolları sıvayan çiftçiler, kar bastırmadan ürünün tarladan toplanması için dayanışma örneği sergiliyor.

Tarlalardaki şeker pancarlarını söküm kancalarının yardımıyla çıkarıp tek tek yapraklarını temizleyen çiftçiler, ürünü yola yakın noktalara taşıyor.

Ardından şeker pancarlarını traktörlerin römorklarına yükleyen çiftçiler, önemli gelir kaynakları olan ürünü fabrikaya götürüyor.

Çiftçilerden Sabri Ay, basın mensuplarına, 30 dönüm araziye ektiği şeker pancarını imece usulüyle topladıklarını söyledi.

Bu yıl yağışların erken başladığını belirten Ay, şunları kaydetti:

"Uzun zamandır pancar işiyle uğraşıyoruz. Çamur nedeniyle pancarları eski usulle çıkarıyoruz. Her yıl 2-3 günde tamamladığım hasadı, bu yıl 30 dönüm alanda ekim yapmama rağmen yaklaşık bir aydır sürdürüyorum. Henüz bitiremedik. Pancarları elle çıkarıyoruz. Akrabalarımız da bize yardım ediyor. İşçi tutuyoruz. 30 yıl önce nasıl çıkarıyorsak bugün de aynı şekilde çıkarıyoruz. Elle temizliyor, bıçakla kesiyoruz. Ardından römorklara yükleyerek yol kenarındaki silolara taşıyoruz."

Kaynak: AA
Bu haber 44 sitede yayınlandı.
Halıya sarılı ceset soruşturmasında kan donduran detaylar! Son görüntüleri ortaya çıktı

Cesedi halıya sarılı bulunmuştu! Son görüntüleri ortaya çıktı
19 köpeğe aldırış etmedi, her gece bahçeye girip kedi mamalarını yedi

19 köpeğe rağmen her gece bunu yaptı! Rahatlığına diyecek yok
Gérard Depardieu temyizden vazgeçip özür diledi: Kaybolmuş bir dünyaya aitmişim

Duruşma günü pes etti! Suçunu kabul edip kadınlardan özür diledi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dükkanını kapatan esnaf lokma döktürdü! Tabeladaki yazı olay

Dükkanını kapatan esnaf lokma döktürdü! Tabeladaki yazı olay
TikTok'ta 5 dakikada 500 bin TL kazandı! Proje için taktığı başörtüsünü çıkardı53

5 dakikada 500 bin lira kazandı! Sonrasında yaptığına bakın
Korkunç kaza kamerada! Ana yola çıktığı gibi minibüs çarptı, yaşlı çift kurtarılamadı

Ana yola çıktığı gibi minibüsle çarpıştı! Yaşlı çift kurtarılamadı
Emlakçı sokağı satın aldı! 10 aileye evlerine girmek için fatura çıkardı

51 yıllık noter hatası 10 aileyi kendi sokağında kiracı yaptı!
Husiler kritik boğazda kontrolü ele geçirdi! Zafer kutlaması yaptılar

Ayaklarında terlikle düşmanı püskürttüler! Zaferi böyle kutladılar
Papa 14. Leo pilot kabinine geçti! Helikopterdeki görüntüleri dikkat çekti

Papa'yı daha önce kimse böyle görmemişti
40 yılda bir yaşanacak garip olay! Duyanlar kulaklarına inanamadı

40 yılda bir yaşanacak garip olay! Duyanlar kulaklarına inanamadı