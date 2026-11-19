İBRAHİM YALDIZ/ÖMER VARLIK - Muş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri, kent merkezinde ve köylerde vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak için faaliyetlerini sürdürüyor.

Vakıf ekipleri, sosyal yardımların yanı sıra Vefa Projesi kapsamında yaşlıların evini temizliyor, hane ziyaretleri yaparak ihtiyaçları yerinde tespit ediyor.

En ücra köylere kadar ulaşan ekipler, vatandaşların ihtiyaçlarına göre ayni ve nakdi destek sağlıyor.

Vakıf ekipleri, uygun hizmet sunulması, yardımların doğru belirlenmesi, başvuruların zamanında değerlendirilmesi ve Vefa hizmetlerinin düzenli takibi için çalışıyor.

Muş Valisi Avni Çakır, AA muhabirine, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının temel amacının ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak, toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve devletin şefkat elini ihtiyaç duyulan her haneye ulaştırmak olduğunu söyledi.

Vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek uygun desteği zamanında sunmaya çalıştıklarını belirten Çakır, şöyle konuştu:

"Bu anlayışla sürdürdüğümüz çalışmalar neticesinde Muş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'mız, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'mızın performans değerlendirmesinde kendi kategorisinde iki dönem üst üste Türkiye birincisi oldu. 2026 yılı performans değerlendirmesi kapsamında İçişleri Bakanı'mız Sayın Mustafa Çiftçi tarafından şahsıma ve çalışma arkadaşlarımız adına başarı belgesi ve ödül verildi. Vakıflar, sosyoekonomik gelişmişlik düzeylerine göre 6 kategoride değerlendirildi. Merkez Vakfımızın yer aldığı 4. kategoride 215 vakıf bulunmaktadır. Vakfımız, hem 2025 yılının ikinci yarısı hem de 2026 yılının ilk 6 aylık dönemine ilişkin performans değerlendirmesinde çok önemli bir başarıya imza attı."

Değerlendirmede 9 kriterin esas alındığını ifade eden Çakır, yardımların karara bağlanma süresi, uygun yardım miktarının belirlenmesi, Vefa Programı hizmetleri, aktif hane ziyaretleri, hanelerin demografik ve sosyoekonomik durumlarına uygun hizmet sunulması ile vakıf görevlerinin takibinin dikkate alındığını söyledi.

Çakır, vakıfların başarı durumunun performans değerlendirmesinde elde edilen puanlara göre belirlendiğini dile getirerek, "Yapılan değerlendirmeler sonucunda elde edilen puanlara göre tüm Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının performans notu belirlenmektedir. Ne mutlu ki biz bu anlamda istikrarlı bir şekilde Türkiye'de performansı en yüksek vakıflar arasında yer alıyoruz. 2 yıldır bu başarıyı sürdürüyoruz. Tabii burada sahadaki arkadaşlarımızın çalışmalarının ve emeğinin önemini asla göz ardı edemeyiz." dedi.

Bu başarıyı sürdürmek gerektiğini belirten Çakır, "Başarı sürdürülebilir olursa anlam ifade eder. Biz bir taraftan vatandaşlarımıza devletimizin şefkat elini uzatarak yardımları ulaştırmakla mükellefiz. Diğer taraftan da hak etmeyen insanlar varsa devletimizin her bir kuruşunun bize emanet olduğunun bilinciyle bu kaynakları yerinde kullanıyoruz. Bu kapsamda çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürüyoruz." diye konuştu.

"Bize emanet edilen bütçenin sorumluluğunun farkındayız"

Vakıf aracılığıyla 2026 yılında 30 başlıkta ayni ve nakdi sosyal yardım yapıldığını söyleyen Çakır, şunları kaydetti:

"Tespit ettiğimiz 440 dezavantajlı haneye temizlik, sağlık ve diğer ihtiyaçları konusunda düzenli yardım ulaştırıyoruz. Bunun yanı sıra Kızılay Şube Başkanlığı aracılığıyla yürüttüğümüz ortak proje kapsamında ihtiyaç sahibi yaklaşık 700 aileye her gün sıcak yemek ulaştırıyoruz. Yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine tam ve zamanında, onların ihtiyaçlarıyla uyumlu bir şekilde ulaştırılması bizim önceliğimizdir. Her bir kuruşun, bize emanet edilen bütçenin sorumluluğunun farkındayız. Başarının elde edilmesinde emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, bizleri ödüle layık gören İçişleri Bakanı'mız Sayın Mustafa Çiftçi'ye şükranlarımı iletiyorum."

Kaynak: AA