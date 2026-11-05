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Muş'ta hırsızlık suçundan kesinleşmiş cezası olan 2 firari hükümlü yakalandı

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Muş Valiliği, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlünün yakalandığını açıkladı. Asayiş Şube ekiplerince yakalanan hükümlülerden birinin 7 yıl 3 ay 20 gün, diğerinin 4 yıl 2 ay cezası vardı; emniyet işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiler.

Muş'ta, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 7 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü ile aynı suçtan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan diğer hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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