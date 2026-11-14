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Binbaşı Arslan Kulaks2015 yılında Muş'un Malazgirt ilçesinde ailesiyle birlikte bulunduğu sırada silahlı saldırıya uğrayarak şehit edilen Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız, olayın firari şüphelilerinden birinin 11 yıl sonra yakalanmasıyla yeniden gündeme geldi. Peki, Binbaşı Arslan Kulaksız kimdir? Arslan Kulaksız nasıl, neden öldü, kim öldürdü? Detaylar haberimizde.

BİNBAŞI ARSLAN KULAKSIZ KİMDİR?

Arslan Kulaksız, Jandarma teşkilatında binbaşı rütbesiyle görev yapan ve 27 Temmuz 2015 tarihinde Muş'un Malazgirt ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Türk askeridir. Ailesiyle birlikte bulunduğu sırada saldırıya uğrayan Kulaksız, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ARSLAN KULAKSIZ NASIL, NEDEN ÖLDÜ?

Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız, 27 Temmuz 2015 tarihinde Muş'un Malazgirt ilçesinde ailesiyle birlikte bulunduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Kulaksız, olayın ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

ARSLAN KULAKSIZ’I KİM ÖLDÜRDÜ?

Arslan Kulaksız'ın şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürüldü. Olayın firari şüphelilerinden İ.Y., 11 yıl sonra Bitlis'in Tatvan ilçesinde saklandığı adreste düzenlenen operasyonla yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyona Muş İl Jandarma Komutanlığı ile Muş ve Bitlis İl Emniyet Müdürlükleri de katıldı. Şüphelinin yakalanmasının ardından kendisine yardım ve yataklık ettiği belirlenen 2 kişi de gözaltına alındı.

Yakalanan İ.Y. hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. Soruşturma kapsamında şüphelinin yakalanması, Arslan Kulaksız'ın şehit edilmesi olayına ilişkin firari faillerin bulunması yönündeki çalışmalar açısından önem taşıyor.

ARSLAN KULAKSIZ OLAYINDA SON DURUM NE?

2015 yılında gerçekleşen saldırının ardından firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etti. Son olarak Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen ortak operasyonla İ.Y. isimli firari şüpheli ve kendisine yardım ettiği belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkındaki adli sürecin devam ettiği bildirildi.ız kimdir? Arslan Kulaksız nasıl, neden öldü, kim öldürdü?