Muş'ta polis, 11 yıl 4 ay 27 gün hapis cezası olan firariyi cezaevine teslim etti

Muş'ta polis, 11 yıl 4 ay 27 gün hapis cezası olan firariyi cezaevine teslim ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Muş'ta polisin 12 Kasım'da aranan kişilere yönelik çalışmasında, 11 yıl 4 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Hırsızlık suçundan aranan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Muş'ta polis ekiplerince hakkında 11 yıl 4 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Kasım'da aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, "muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 11 yıl 4 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA