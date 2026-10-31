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Muş'ta jandarma ekipleri, 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı

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Muş'ta bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Muş'ta, hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda kent merkezinde "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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