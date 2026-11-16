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Muş'ta yağışlar pancar hasadını zorlaştırdı, 30 dönümde pancar elle sökülüyor

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Muş'ta yağışlar pancar hasadını zorlaştırdı, 30 dönümde pancar elle sökülüyor Haber Videosunu İzle
Muş'ta yağışlar pancar hasadını zorlaştırdı, 30 dönümde pancar elle sökülüyor
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Muş'ta son bir ayda etkili yağışlar nedeniyle şeker pancarı tarlalarına makineler giremeyince çiftçiler pancarı elle sökmek zorunda kaldı. Bir çiftçi 30 dönüm pancarını komşularının yardımıyla toplarken normalde 2-3 günde biten hasat yaklaşık bir aydır sürüyor ve henüz bitmedi.

Muş'ta etkili olan yağışlar nedeniyle şeker pancarı tarlalarına söküm makineleri ve traktörler giremeyince hasat elle yapılmaya başlandı.

Muş'ta son bir ayda etkili olan yağışlar, şeker pancarı hasadını olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle tarlalara söküm makineleri ve traktörler giremeyince çiftçiler, tonlarca pancarı kendi imkanlarıyla sökmek zorunda kaldı. Merkeze bağlı Yoncalıöz köyünde çiftçilik yapan Sabri Ay da 30 dönüm araziye ektiği şeker pancarlarını komşularının yardımıyla toplamaya başladı. Vatandaş, kanca yardımıyla topraktan çıkardıkları pancarları bıçakla yapraklarından ayırarak bir araya getiriyor. Elle sökülen pancarlar, traktör römorklarına yüklenerek tarla dışındaki yol kenarına taşınıyor. Burada biriktirilerek silo haline getirilen pancarlar, daha sonra kamyon ve traktörlerle fabrikaya götürülüyor. Yağışlar nedeniyle makineyle yapılması gereken hasadın insan gücüyle sürdürülmesi çiftçilerin iş yükünü artırırken, pancar üreticileri hasadı tamamlamak için yoğun çaba harcıyor.

Sabri Ay, 30 dönüm araziye ektikleri şeker pancarlarını komşularının yardımıyla toplamaya çalıştıklarını belirterek, "1996 yılından beri çiftçilik yapıyorum. Bu yıl yağmurlar erken başladı. Uzun zamandır pancar işiyle uğraşıyoruz. Çamur nedeniyle pancarları eski usulle çıkarıyoruz. Her yıl 2-3 günde tamamladığım hasadı, bu yıl 30 dönüm alanda ekim yapmama rağmen yaklaşık bir aydır sürdürüyorum. Henüz bitiremedik. Pancarları elle çıkarıyoruz. Akrabalarımız da bize yardım ediyor. İşçi tutuyoruz. 30 yıl önce nasıl çıkarıyorsak bugün de aynı şekilde çıkarıyoruz. Elle temizliyor, bıçakla kesiyoruz. Ardından römorklara yükleyerek yol kenarındaki silolara taşıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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