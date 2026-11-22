Muş'ta Kurtik Dağı'nda tipiye yakalanan minibüsteki 10 kişi kendi çabasıyla kurtulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muş'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamaya yol açtı. Kurtik Dağı'nda minibüsün yolda kalması üzerine araçtaki 10 kişi, kendi imkanlarıyla bulundukları bölgeden kurtuldu.
MUŞ'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kurtik Dağı'nda tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 10 kişi, kendi imkanlarıyla kurtuldu.
Muş'un yüksek kesimlerinde etkisini artıran tipi ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Kurtik Dağı'nda seyir halinde olan ve 10 kişinin içinde bulunduğu minibüs, olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kaldı. Yoğun karla kaplanan bölgede minibüsün sürücüsü, ilerlemekte güçlük çekti. Görüş mesafesinin de düşmesiyle zor anlar yaşayan araçtaki 10 kişinin ise kendi imkanlarıyla bulundukları bölgeden kurtulduğu belirtildi.