Bitlis Hizan'daki asırlık taş evler, 35 kişilik grubu sonbaharda ağırladı

Bitlis Hizan'daki asırlık taş evler, 35 kişilik grubu sonbaharda ağırladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bitlis'in Hizan ilçesindeki Uzuntaş köyü, asırlık taş evleri ve sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Muş Genç Adımlar Derneği ile Batman Doğa Sporları Kulübü üyelerinden oluşan 35 kişilik grup köyde doğa yürüyüşü yapıp taş evleri gezdi.
Bitlis'in Hizan ilçesinde asırlık taş evlerin bulunduğu Uzuntaş köyü, ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle karşılıyor.
İlçeye bağlı köyde taş ve ahşap yapılardan oluşan, mimari dokusunu koruyarak günümüze ulaşmayı başaran taş evler, sonbaharda da fotoğraf tutkunlarının ilgi gösterdiği yerlerin başında geliyor.
Muş Genç Adımlar Derneği ile Batman Doğa Sporları Kulübü üyelerinden oluşan 35 kişilik grup, Uzuntaş köyünü ziyaret etti.
Köyde doğa yürüyüşü yaparak doğa ile iç içe zaman geçiren katılımcılar, daha sonra taş evleri gezdi.
Batman Doğa Sporları Kulübü Başkanı İkram Gök, 35 kişilik ekiple Uzuntaş köyüne geldiklerini söyledi.
Köydeki taş evlerin mimarisiyle öne çıktığını belirten Gök, ilçenin sonbaharda görülmesi gereken yerlerin başında geldiğini ifade etti.