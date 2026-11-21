Muş Hasköy'de elektrik tellerine dizilen yüzlerce sığırcık kuşu dikkat çektiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Muş'un Hasköy ilçesinde bir arada uçan yüzlerce sığırcık kuşu, elektrik telleri üzerinde yan yana dizilerek dikkat çekici görüntüler oluşturdu. Teller boyunca bekleyen kuşların zaman zaman hep birlikte hareket etmesi ilginç görüntülere sahne oldu.
Muş'un Hasköy ilçesinde elektrik tellerine konan yüzlerce sığırcık kuşu, oluşturdukları görüntülerle görsel şölen sundu.
Muş'un Hasköy ilçesinde bir arada uçan yüzlerce sığırcık kuşu, elektrik telleri üzerinde sıralanarak dikkat çekici görüntüler oluşturdu. Teller boyunca yan yana dizilen kuşlar, ortaya renkli görüntüler çıkardı. Elektrik telleri üzerinde toplu halde bekleyen sığırcık kuşlarının zaman zaman hep birlikte hareket etmesi ilginç görüntüler oluşturdu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı