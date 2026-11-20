Muş'ta araçta 389 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Muş il merkezinde bir şüphelinin aracında yaptığı aramada 8 parça halinde 389 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, uyuşturucu ticareti suçundan sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Muş'ta bir araçta yapılan aramada 389 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda il merkezinde şüphelinin aracında yapılan aramada, 8 parça halinde 389 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA