Meclis Başkanı Haberleri - Meclis Başkanı Haber - Haberler

Meclis Başkanı Haberleri
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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, oyunu Düzce'de kullandı
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy, Amerikalı Filistinlilerin katılacağı "Nekbe" etkinliğini engelledi
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anamur'da Vatandaşlarla Buluştu
Sırp lider Vucic'ten Kosova ile diyaloğun devamı için Sırp Belediyeler Birliği "şart" vurgusu
Tunus'ta Nahda Hareketi lideri Gannuşi hakkında bir tutuklama kararı daha
Bakan Muş: "Bu verimli topraklarımızın değerini çok daha iyi bilmemiz gerekiyor"
CHP'li Şenol Çelik: Kemalpaşa-Hopa arasındaki yürüyüş yolu için 2,5 trilyon lira borçlanma talep edildi
CHP Artvin İl Genel Meclisi Üyesi Şenol Çelik: Kemalpaşa-Hopa arasında yürüyüş yolu için 2,5 trilyon lira borçlanma talep edildi
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Temiz enerjiyi yaygınlaştırmak gerekiyor
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması
Tunus'ta Adalet Bakanı ve eski İçişleri Bakanı hakkında suç duyurusunda bulunuldu
ETO Meclis Üyeleri Antandros Derneği'ni ve Antandros kazı alanını ziyaret etti
TBMM Başkanı Şentop: "Türk Milleti, uzaktan kumandalı iktidar değiştirme oyunlarının figüranı olmaz"
TBMM Başkanı Şentop: "Türk Milleti, uzaktan kumandalı iktidar değiştirme oyunlarının figüranı olmaz"
Bakan Çavuşoğlu: "Şimdiden gaz ticaretinde önemli bir ülke haline geldik"
Bakan Çavuşoğlu: "Şimdiden gaz ticaretinde önemli bir ülke haline geldik"
Lübnan: Suriye'nin Arap Birliği'ne Dönüşü Müşterek Arap Varlığını Güçlendirdi
İran ile Özbekistan iki ülke arasındaki anlaşmaların uygulanmasını görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İngiltere Kralı 3'üncü Charles'ın taç giyme törenine katıldı
Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kilitleri ya açacağız ya da kıracağız
Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kilitleri ya açacağız ya da kıracağız
Suriye konulu 4'lü dışişleri bakanları toplantısı 10 Mayıs'ta Moskova'da yapılacak: (2)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı
Tuncay Özkan: "Yoksulluğu, Yasakları, Yolsuzlukları; Geldiğimizin Ertesi Gününden İtibaren, Ortadan Kaldırmak İçin Öyle Hızlı Hareket Edeceğiz Ki...
Tuncay Özkan: "Yoksulluğu, Yasakları, Yolsuzlukları; Geldiğimizin Ertesi Gününden İtibaren, Ortadan Kaldırmak İçin Öyle Hızlı Hareket Edeceğiz Ki...
KEİPA Genel Kurulu'nda Rusya-Ukrayna ve Ermenistan-Azerbaycan tartışması yaşandı
KEİPA Genel Kurulu'nda Rusya, Ukrayna, Ermenistan ve Azerbaycan Delegasyonları Arasında Tartışma Yaşandı
ABD'de eski diplomat ve akademisyenler Biden'dan Tunus'a yardımları durdurmasını istedi