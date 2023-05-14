Meclis Başkanı Haberleri - Meclis Başkanı Haber - Haberler

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Meclis Başkanı Haberleri

Meclis Başkanı haber, Meclis Başkanı son dakika haberleri ve gelişmeleri.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, oyunu Düzce'de kullandı

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, oyunu Düzce'de kullandı

Meclis Başkanı - 14.05.2023
Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Arnavutluk'a resmi ziyarette bulundu

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Arnavutluk'a resmi ziyarette bulundu

Meclis Başkanı - 11.05.2023
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy, Amerikalı Filistinlilerin katılacağı 'Nekbe' etkinliğini engelledi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy, Amerikalı Filistinlilerin katılacağı "Nekbe" etkinliğini engelledi

Meclis Başkanı - 11.05.2023
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Anamur'da Vatandaşlarla Buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Anamur'da Vatandaşlarla Buluştu

Meclis Başkanı - 10.05.2023
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anamur'da Vatandaşlarla Buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anamur'da Vatandaşlarla Buluştu

Meclis Başkanı - 10.05.2023
Başkan Seçer, fırtına ve hortumun vurduğu Anamur'da istişarede bulundu

Başkan Seçer, fırtına ve hortumun vurduğu Anamur'da istişarede bulundu

Meclis Başkanı - 10.05.2023
Sırp lider Vucic'ten Kosova ile diyaloğun devamı için Sırp Belediyeler Birliği 'şart' vurgusu

Sırp lider Vucic'ten Kosova ile diyaloğun devamı için Sırp Belediyeler Birliği "şart" vurgusu

Meclis Başkanı - 10.05.2023
Tunus'ta Nahda Hareketi lideri Gannuşi hakkında bir tutuklama kararı daha

Tunus'ta Nahda Hareketi lideri Gannuşi hakkında bir tutuklama kararı daha

Meclis Başkanı - 10.05.2023
Ayşe Böhürler, iş adamlarıyla istişarede bulundu

Ayşe Böhürler, iş adamlarıyla istişarede bulundu

Meclis Başkanı - 10.05.2023
İzmit Çocuk Meclisi ilk genel kurulunu yaptı

İzmit Çocuk Meclisi ilk genel kurulunu yaptı

Meclis Başkanı - 10.05.2023
Bakan Muş: 'Bu verimli topraklarımızın değerini çok daha iyi bilmemiz gerekiyor'

Bakan Muş: "Bu verimli topraklarımızın değerini çok daha iyi bilmemiz gerekiyor"

Meclis Başkanı - 09.05.2023
İzmir'de Wenergy ve We-Cycle fuarları başladı

İzmir'de Wenergy ve We-Cycle fuarları başladı

Meclis Başkanı - 09.05.2023
CHP'li Şenol Çelik: Kemalpaşa-Hopa arasındaki yürüyüş yolu için 2,5 trilyon lira borçlanma talep edildi

CHP'li Şenol Çelik: Kemalpaşa-Hopa arasındaki yürüyüş yolu için 2,5 trilyon lira borçlanma talep edildi

Meclis Başkanı - 09.05.2023
CHP Artvin İl Genel Meclisi Üyesi Şenol Çelik: Kemalpaşa-Hopa arasında yürüyüş yolu için 2,5 trilyon lira borçlanma talep edildi

CHP Artvin İl Genel Meclisi Üyesi Şenol Çelik: Kemalpaşa-Hopa arasında yürüyüş yolu için 2,5 trilyon lira borçlanma talep edildi

Meclis Başkanı - 09.05.2023
BAKAN KASAPOĞLU'NDAN ÇEVRE PROJELERİNE DAVET

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN ÇEVRE PROJELERİNE DAVET

Meclis Başkanı - 09.05.2023
Yeni Azerbaycan Partisi heyetinden AK Parti'ye ziyaret

Yeni Azerbaycan Partisi heyetinden AK Parti'ye ziyaret

Meclis Başkanı - 09.05.2023
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Temiz enerjiyi yaygınlaştırmak gerekir

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Temiz enerjiyi yaygınlaştırmak gerekir

Meclis Başkanı - 09.05.2023
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Temiz enerjiyi yaygınlaştırmak gerekiyor

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Temiz enerjiyi yaygınlaştırmak gerekiyor

Meclis Başkanı - 09.05.2023
İzmir'de WENERGY fuar ve kongresi ile WE-CYCLE fuarı başladı

İzmir'de WENERGY fuar ve kongresi ile WE-CYCLE fuarı başladı

Meclis Başkanı - 09.05.2023
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan, ABD ve muhalefete Citgo tepkisi

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan, ABD ve muhalefete Citgo tepkisi

Meclis Başkanı - 09.05.2023
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

Meclis Başkanı - 09.05.2023
Tunus'ta Adalet Bakanı ve eski İçişleri Bakanı hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Tunus'ta Adalet Bakanı ve eski İçişleri Bakanı hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Meclis Başkanı - 08.05.2023
Karabük'te İl Genel Meclisi son oturumu yapıldı

Karabük'te İl Genel Meclisi son oturumu yapıldı

Meclis Başkanı - 08.05.2023
ETO Meclis Üyeleri Antandros Derneği'ni ve Antandros kazı alanını ziyaret etti

ETO Meclis Üyeleri Antandros Derneği'ni ve Antandros kazı alanını ziyaret etti

Meclis Başkanı - 08.05.2023
Avusturya'dan Kosova ile Sırbistan'a diyalog çağrısı

Avusturya'dan Kosova ile Sırbistan'a diyalog çağrısı

Meclis Başkanı - 08.05.2023
İzmir'de zeytinyağı tadım eğitimi verildi

İzmir'de zeytinyağı tadım eğitimi verildi

Meclis Başkanı - 08.05.2023
TBMM Başkanı Şentop: 'Türk Milleti, uzaktan kumandalı iktidar değiştirme oyunlarının figüranı olmaz'

TBMM Başkanı Şentop: "Türk Milleti, uzaktan kumandalı iktidar değiştirme oyunlarının figüranı olmaz"

Meclis Başkanı - 08.05.2023
TBMM Başkanı Şentop: 'Türk Milleti, uzaktan kumandalı iktidar değiştirme oyunlarının figüranı olmaz'

TBMM Başkanı Şentop: "Türk Milleti, uzaktan kumandalı iktidar değiştirme oyunlarının figüranı olmaz"

Meclis Başkanı - 08.05.2023
Bakan Çavuşoğlu: 'Şimdiden gaz ticaretinde önemli bir ülke haline geldik'

Bakan Çavuşoğlu: "Şimdiden gaz ticaretinde önemli bir ülke haline geldik"

Meclis Başkanı - 08.05.2023
Bakan Çavuşoğlu: 'Şimdiden gaz ticaretinde önemli bir ülke haline geldik'

Bakan Çavuşoğlu: "Şimdiden gaz ticaretinde önemli bir ülke haline geldik"

Meclis Başkanı - 08.05.2023
Lübnan: Suriye'nin Arap Birliği'ne Dönüşü Müşterek Arap Varlığını Güçlendirdi

Lübnan: Suriye'nin Arap Birliği'ne Dönüşü Müşterek Arap Varlığını Güçlendirdi

Meclis Başkanı - 08.05.2023
Çeltikler Düzce'de dron ile dikilecek

Çeltikler Düzce'de dron ile dikilecek

Meclis Başkanı - 08.05.2023
İran ile Özbekistan iki ülke arasındaki anlaşmaların uygulanmasını görüştü

İran ile Özbekistan iki ülke arasındaki anlaşmaların uygulanmasını görüştü

Meclis Başkanı - 06.05.2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İngiltere Kralı 3'üncü Charles'ın taç giyme törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İngiltere Kralı 3'üncü Charles'ın taç giyme törenine katıldı

Meclis Başkanı - 06.05.2023
Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kilitleri ya açacağız ya da kıracağız

Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kilitleri ya açacağız ya da kıracağız

Meclis Başkanı - 06.05.2023
Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kilitleri ya açacağız ya da kıracağız

Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kilitleri ya açacağız ya da kıracağız

Meclis Başkanı - 06.05.2023
Suriye konulu 4'lü dışişleri bakanları toplantısı 10 Mayıs'ta Moskova'da yapılacak: (2)

Suriye konulu 4'lü dışişleri bakanları toplantısı 10 Mayıs'ta Moskova'da yapılacak: (2)

Meclis Başkanı - 05.05.2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı

Meclis Başkanı - 05.05.2023
Deprem bölgesine karbon fiber üretim tesisi müjdesi

Deprem bölgesine karbon fiber üretim tesisi müjdesi

Meclis Başkanı - 05.05.2023
Tuncay Özkan: 'Yoksulluğu, Yasakları, Yolsuzlukları; Geldiğimizin Ertesi Gününden İtibaren, Ortadan Kaldırmak İçin Öyle Hızlı Hareket Edeceğiz Ki...

Tuncay Özkan: "Yoksulluğu, Yasakları, Yolsuzlukları; Geldiğimizin Ertesi Gününden İtibaren, Ortadan Kaldırmak İçin Öyle Hızlı Hareket Edeceğiz Ki...

Meclis Başkanı - 05.05.2023
Tuncay Özkan: 'Yoksulluğu, Yasakları, Yolsuzlukları; Geldiğimizin Ertesi Gününden İtibaren, Ortadan Kaldırmak İçin Öyle Hızlı Hareket Edeceğiz Ki...

Tuncay Özkan: "Yoksulluğu, Yasakları, Yolsuzlukları; Geldiğimizin Ertesi Gününden İtibaren, Ortadan Kaldırmak İçin Öyle Hızlı Hareket Edeceğiz Ki...

Meclis Başkanı - 05.05.2023
KEİPA oturumunda Rusya-Ukrayna, Ermenistan-Azerbaycan gerginliği

KEİPA oturumunda Rusya-Ukrayna, Ermenistan-Azerbaycan gerginliği

Meclis Başkanı - 05.05.2023
KEİPA oturumunda Rusya-Ukrayna, Ermenistan-Azerbaycan gerginliği

KEİPA oturumunda Rusya-Ukrayna, Ermenistan-Azerbaycan gerginliği

Meclis Başkanı - 05.05.2023
KEİPA oturumunda Rusya-Ukrayna, Ermenistan-Azerbaycan gerginliği

KEİPA oturumunda Rusya-Ukrayna, Ermenistan-Azerbaycan gerginliği

Meclis Başkanı - 05.05.2023
KEİPA Genel Kurulu'nda Rusya-Ukrayna ve Ermenistan-Azerbaycan tartışması yaşandı

KEİPA Genel Kurulu'nda Rusya-Ukrayna ve Ermenistan-Azerbaycan tartışması yaşandı

Meclis Başkanı - 05.05.2023
KEİPA Genel Kurulu'nda Rusya, Ukrayna, Ermenistan ve Azerbaycan Delegasyonları Arasında Tartışma Yaşandı

KEİPA Genel Kurulu'nda Rusya, Ukrayna, Ermenistan ve Azerbaycan Delegasyonları Arasında Tartışma Yaşandı

Meclis Başkanı - 05.05.2023
TBMM Başkanı Şentop, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

TBMM Başkanı Şentop, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

Meclis Başkanı - 05.05.2023
ABD'de eski diplomat ve akademisyenler Biden'dan Tunus'a yardımları durdurmasını istedi

ABD'de eski diplomat ve akademisyenler Biden'dan Tunus'a yardımları durdurmasını istedi

Meclis Başkanı - 05.05.2023
Yüksekova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlandı

Yüksekova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlandı

Meclis Başkanı - 05.05.2023
Paraguay'ın seçilmiş Devlet Başkanı Pena, Venezuela ile ilişkileri düzeltecek

Paraguay'ın seçilmiş Devlet Başkanı Pena, Venezuela ile ilişkileri düzeltecek

Meclis Başkanı - 05.05.2023
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