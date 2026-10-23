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GKRY Meclis Başkanı Dimitriu, Türkiye'nin SAFE'e katılımına karşı çıktı

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GKRY Meclis Başkanı Dimitriu, Miçotakis görüşmesi sonrası Türkiye'nin AB ile ilişkilerini geliştirmesinden rahatsız olduklarını ve Ankara'nın SAFE'e katılımına karşı olduklarını açıkladı. Dimitriu siyasi baskının artırılmasını isterken Rum Meclisi yaptırım çağrısı yaptı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Meclis Başkanı Annita Dimitriu, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin AB ile ilişkilerini geliştirmesinden duydukları rahatsızlığı dile getirerek, Ankara'nın Avrupa savunma programı SAFE'e katılımına karşı olduklarını belirtti.

GKRY Meclis Başkanı Annita Dimitriu, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile bir araya geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dimitriu, görüşmede Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri, Kıbrıs meselesi, enerji projeleri ve savunma konularının gündeme geldiğini bildirdi. Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerini geliştirmesinden duydukları rahatsızlığı dile getiren Dimitriu, Ankara'nın Avrupa savunma programı SAFE'e katılımına karşı olduklarını belirtti. Türkiye'nin Kıbrıs'taki varlığına ilişkin suçlamalarda bulunan Dimitriu, Ankara'nın AB ile ilişkilerinin belirli şartlara bağlanmasını istedi. Dimitriu, Türkiye'ye karşı kullanılabilecek bütün Avrupa mekanizmalarının değerlendirilmesi gerektiğini savunarak, Ankara'ya yönelik siyasi baskının artırılması çağrısında bulundu.

Türkiye-Libya anlaşması Rum-Yunan gündeminde

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarına ilişkin politikalarından rahatsızlık duyduklarını ortaya koyan Dimitriu, Türkiye-Libya anlaşmasını yasa dışı olarak nitelendirdi. Dimitriu, anlaşmanın uluslararası platformlarda kınanması amacıyla girişimlerin yoğunlaştırılması konusunda Miçotakis ile mutabık kaldıklarını açıkladı.

Elektrik bağlantı projesinde Türkiye engelini aşmak istiyorlar

Dimitriu, Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasında planlanan Great Sea Interconnector (GSI) elektrik bağlantı projesinin de görüşüldüğünü bildirdi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarına ilişkin itirazlarının projeye etkisini gündeme getiren Dimitriu, söz konusu itirazların aşılması için uluslararası iş birliklerinden yararlanılması gerektiğini savundu. Rum Meclis Başkanı, projenin Güney Kıbrıs'ın enerji izolasyonunun sona erdirilmesi açısından önem taşıdığını belirtti.

Rum Meclisi'nden Türkiye'ye yaptırım çağrısı

Rum Meclisi, Türkiye-Libya anlaşmasına karşı AB üzerinden yaptırım uygulanmasını isteyen bir karar aldı. Buna göre, Türkiye'ye yönelik ekonomik ve diplomatik kısıtlamaların değerlendirilmesi talep edilirken anlaşmanın uygulanmasında görev alan kişi ve kuruluşlara mal varlığı dondurma ve seyahat yasağı getirilmesi istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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