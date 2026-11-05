Van TSO Meclis Başkanlığına Mavi Liste adayı Fevzi Çeliktaş seçildi

Van Ticaret ve Sanayi Odası'nın ( Van TSO) 24 Ekim 2026 tarihinde başlayan seçimleri bugün gerçekleşen Meclis Divanı seçimiyle tamamlandı.

1 Kasım Pazar günü yapılan Yönetim Kurulu, TOBB Genel Kurul Delegeleri ve Disiplin Kurulu Üyeleri seçiminin ardından bugün yapılan meclis divanı seçimiyle birlikte Van TSO seçimi tamamlanmış oldu. Tek liste ile yapılan seçimde Mavi Liste Adayı Fevzi Çeliktaş Meclis Başkanı seçildi. Meclis seçimi Van TSO Meclis Üyeleri arasında yaşça en büyük olan Şefik Eren tarafından yönetildi. Seçimde konuşan Eren, "Van Ticaret ve Sanayi Odamızın bu anlamlı toplantısında, geçici divan başkanlığını yürütmekten ve sizlerle aynı çatı altında bulunmaktan büyük bir onur duyuyorum. Hepinizi en kalbi duygularımla, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Van Ticaret ve Sanayi Odası, şehrimizin ticari hafızasıdır; tüccarımızın, sanayicimizin, esnafımızın en güçlü sesidir. Bugüne kadar bu çatı altında taş üstüne taş koyan, şehrimizin kalkınması için ter döken tüm önceki dönem başkanlarımıza, meclis üyelerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Ahilik kültüründen aldığımız mirasla, ticaretin sadece kazançtan ibaret olmadığını; dürüstlüğün, adaletin ve toplumsal dayanışmanın en büyük değerimiz olduğunu her zaman hatırladık, hatırlamaya devam edeceğiz" dedi.

"Önümüzdeki süreçte, sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunun bilincindeyiz" diyerek konuşmasını sürdüren Eren, "Şehrimizin ekonomik potansiyelini artırmak, üyelerimizin sorunlarına kalıcı çözümler üretmek ve Van'ı hak ettiği bölge merkezli ticaret üssü konumuna taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bugün seçilecek olan meclis başkanımız, başkan yardımcılarımız ve katip üyemiz inanıyorum ki bu bayrağı daha ileriye taşıyacaklardır. Sözlerimi daha fazla uzatmadan, seçim sürecini başlatmak istiyorum. Bu vesileyle yeni dönemde meclisimizde ve diğer organlarımızda yer alacak üyelerimizi tebrik ediyor, seçimlerin odamıza, camiamıza ve şehrimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyor; hepinize saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Eren'in konuşmasının ardından meclis üyeleri oy kullanma işlemine geçti. Kapalı zarf usulü gerçekleşen oylama sonucu seçime tek liste ile giren Mavi Liste Adayı Fevzi Çeliktaş, Meclis Başkanı seçildi. Meclis Başkan Yardımcılığına Mehmet Nuri Onay ve Seyfettin Abı, Meclis Katip Üyeliğine ise Bilgin Berge seçildi.

Seçim sonrası bir konuşma yapan Van TSO Meclis Başkanı Fevzi Çeliktaş, "Odamızın yeni dönem ilk meclis toplantısında sizlerle olmaktan keyif duyduğumu belirtmek isterim. Bu vesileyle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ayrıca geçmiş dönemlerde meclis başkanlığı, meclis üyeliği yapan herkesi saygıyla yad ediyorum. Görevimize başlamadan önce, 5174 sayılı TOBB Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde odamız meclisinin temel sorumluluklarını hatırlamakta fayda görüyoruz. Meclisimiz; odamızın stratejik yönünü belirlemek, meslek komitelerinden gelen kararları görüşüp karara ulaşmak, bütçe ve mali tabloları onaylamak, bölge ekonomisinin gelişimine yönelik projeleri denetlemek ve kentin ticari hayatına yön veren temel politikaları oluşturmakla yetkili en üst karar organıdır" dedi.

"Bugünden itibaren hepimiz renk körü olacağız" diyen Başkan Çeliktaş, şöyle devam etti:

"Siyasi, kimliksel veya bireysel hiçbir ayrım gözetmeksizin, odamızın çatısı altında herkese aynı mesafede olacağız. Biz bu şehirde birlikte yaşayan, aynı sokaklarda yürüyen, aynı düğünlerde halay çeken ve aynı taziyelerde ağlayan insanlarız. Bu nedenle; ilimizin ekonomik geleceği ve refahı için el birliğiyle hareket etmeliyiz. Hepimizin derdi ve gayesi budur. Birbirimizi sevmesek bile birbirimize saygı duymak zorundayız. Bu kıymetli mecliste bulunan herkes çok değerlidir. Bizler burada projeleri konuşacağız; ortak akılla hareket ederek şehrimize katma değer sağlayacağız."

Başkan Çeliktaş, Van'ın tarihi potansiyeli, turizmi, dış ticareti, tarımı, hayvancılığı ve jeopolitik konumuyla büyük bir cazibe merkezi olduğunu vurgulayarak, "Gün, Van'ın kalkınması için ortak paydada buluşma, birlik ve beraberliğimizi en üst seviyeye çıkarma günüdür. Bu amaçla ve kurumsal kapasitemizi daha etkin kullanabilmek adına; turizm, inşaat, imar, tarım-hayvancılık, taşımacılık ile ulusal ve uluslararası çalışma komisyonları kuracağız. Sizlerin de bu noktada önerileri olursa onları da değerlendireceğiz. Bölgemizde ticaretin önünü açmak, kurumsal kapasitemizi büyütmek ve iş dünyamızda ortaklık kültürünü kalıcı olarak geliştirmek zorundayız. Bu duygu ve düşüncelerle ilk meclis toplantımızın odamıza, Van'ımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diler, her birinize çalışmalarınızda başarılar dilerim" şeklinde konuştu.

Meclis Başkan Yardımcısı Mehmet Nuri Onay ve Meclis Katip Üye Bilgin Berge; yapmış oldukları konuşmada yeni dönemin hayırlara vesile olmasını diledi.

Yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Van TSO Meclis Üyesi İrem Bayram ise "Öncelikle yeni dönemin Van iş dünyamız için hayırlı olmasını diliyor, hepinize üstlendiğimiz bu önemli görevde başarılar temenni ediyorum. Geride önemli bir seçim sürecini bıraktık. Farklı görüşlerle, farklı listelerle yarıştık. Ancak bugün hepimizin aynı sorumluluğun etrafında, Van'ı temsil etmek üzere bu salonda aynı çatı altındayız. Van'a değer katacağımız bir dönem olması dileklerimi sunuyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum" dedi.

Seçimin ardından önceki dönem Meclis Başkanı Turan Avcı, görevi Fevzi Çeliktaş'a devretti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı