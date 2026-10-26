KAYSO Başkanı Büyüksimitci yeni dönemde yapay zeka ve dijitalleşmeyi önceleyecek

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci; Ekim Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada; yeni dönemde sanayinin rekabet gücünü artırmaya odaklanacaklarını belirterek, yapay zeka, dijitalleşme, yüksek katma değerli üretim ve ihracatın geliştirilmesine öncelik vereceklerini söyledi.

KAYSO 2026-2030 döneminin ilk olağan meclis toplantısı; Meclis Başkanı Abidin Özkaya başkanlığında, meclis üyeleri, meslek komitesi üyeleri, yüksek istişare kurulu üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ve Kayseri Genç Girişimciler İcra Komitesi üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasının yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulunarak, yeni seçilen Yönetim Kurulu, Meclis ve Meslek Komitesi Üyelerini tebrik edip, geçmiş dönemde Odaya hizmet eden tüm üyelere teşekkür etti. Sanayi sektörünün son yıllarda oldukça zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Özkaya; "Son 3-4 yıldır tüm sektörlerimiz ve firmalarımız ayakta kalabilme mücadelesi verirken, gelecekle ilgili kaygılarımız azalmak bir tarafa, her geçen gün daha da artmaktadır. Tabir yerindeyse nefes almak zorlaşmış, yorgunluk emareleri artmıştır" dedi. Üretim ve yatırım iştahında ciddi bir gerileme yaşandığını ifade eden Özkaya, sanayinin milli gelir içerisindeki payının son on yılda yüzde 28 seviyelerinden yüzde 15'in altına gerilediğini belirterek, bu durumun ülke ekonomisi açısından önemli bir tehdit oluşturduğunu söyledi. Uluslararası emtia ve navlun fiyatlarındaki artışlar, yakın coğrafyadaki savaşlar ve Çin kaynaklı yoğun rekabetin ihracatçıları olumsuz etkilediğini vurgulayan Özkaya, artan maliyetler nedeniyle Türk firmalarının dış pazarlarda rekabet etmekte zorlandığını, yurt dışındaki müşterilerin yüzde 30-40 daha uygun fiyatlı ürünlere yönelmesiyle ciddi pazar kayıpları yaşandığını dile getirdi.

"Finansmana erişim kolaylaştırılmalı"

Firmaların artan işletme sermayesi ihtiyaçları, yüksek faiz oranları ve finansmana erişimde yaşanan güçlükler nedeniyle ciddi sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu belirten Özkaya, birçok işletmenin faaliyet karının faiz giderlerini karşılayamayacak seviyeye geldiğini söyledi. Sanayicilerin üretim ve istihdamlarını sürdürebilmeleri için uygun maliyetli finansmana erişimin büyük önem taşıdığını vurgulayan Özkaya, faiz oranlarının düşürülmesinin yanı sıra banka kredi limitlerinin de genişletilmesi gerektiğini ifade etti. Özkaya, kredi limitlerindeki sınırlamaların devam etmesi halinde faiz indirimlerinin sanayiciye beklenen katkıyı sağlayamayacağına dikkat çekti. Döviz kuru artışlarının enflasyonun gerisinde kalmasının ihracatçıların rekabet gücünü zayıflattığını belirten Özkaya; KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci'nin de daha önce defalarca gündeme getirdiği yüzde 6-7 seviyesinde net döviz prim desteği önerisini yineledi. Mevcut yüzde 3'lük desteğin uygulamadaki kriterler ve sınırlamalar nedeniyle yeterince etkili olamadığını ifade eden Özkaya, özellikle yıllık 100 milyon TL'lik üst sınırın yüksek ihracat hacmine sahip firmaları olumsuz etkilediğini söyledi. KOBİ'lerin de karmaşık hesaplama ve raporlama süreçleri nedeniyle desteklere erişmekte zorlandığını belirten Özkaya, uygulamaların sadeleştirilmesi ve destek miktarlarının artırılması çağrısında bulundu. 2026 yılının sanayiciler açısından zorlu geçtiğini ifade eden Özkaya, ekonomik belirsizliklerin giderilmesi ve üretimin sürdürülebilirliği için karar alıcıların sanayinin içinde bulunduğu şartları dikkate alması gerektiğini vurguladı. İhracat rakamlarındaki artışın önemli bir bölümünün emtia fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandığının göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Özkaya, finansmana erişimin kolaylaştırılması, makul faiz oranlarının sağlanması ve kredi limitlerinin genişletilmesinin sanayicilere nefes aldıracağını söyledi. Özkaya; konuşmasını Orta Doğu'da ve dünyanın farklı bölgelerinde devam eden savaşların sona ermesi, enerji, ham madde ve navlun maliyetlerinin düşmesi ve kaynakların yeniden üretim ile ekonomik faaliyetlere yönlendirilmesi temennisiyle tamamladı.

"Yeni dönemde gücümüz birlik ve istişare olacak"

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise, oda organ seçimlerinin birlik ve beraberlik içerisinde tamamlandığını belirtti. Başkan Büyüksimitci; 55 üyeden oluşan Meclisin 33 üyesinin görevine devam ettiğini, 22 üyenin ise Meclise yeni katıldığını ifade ederek, yeni dönemin Kayseri sanayisine hayırlı olmasını diledi. Büyüksimitci; "Geçtiğimiz dönemde birlikte görev yaptığımız ancak bu dönem aramızda olmayan arkadaşlarımıza emekleri ve katkıları için teşekkür ediyorum. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza da hoş geldiniz diyor, görevlerinde başarılar diliyorum. İnanıyorum ki geçmişten gelen tecrübemizi yeni fikirlerle birleştirerek Kayseri sanayisini daha ileriye taşıyacak çalışmalara hep birlikte imza atacağız" dedi. Önlerinde dört yıllık önemli bir hizmet dönemi bulunduğunu vurgulayan Büyüksimitci; "Bizim için bu görevler birer makam değil, hizmet etme ve sorumluluk üstlenme yeridir. Yeni dönemde de ortak aklı ve istişareyi çalışmalarımızın merkezinde tutacağız. Sanayicilerimizin sorunlarını en doğru şekilde tespit ederek çözüm üretmek için hep birlikte çalışacağız" dedi.

"Sanayicimizin sesi olmaya devam edeceğiz"

Sanayi sektörünün zorlu bir süreçten geçtiğine dikkat çeken Büyüksimitci; yüksek finansman maliyetleri, finansmana erişimde yaşanan güçlükler, artan üretim maliyetleri, nitelikli eleman ihtiyacı ve dış pazarlardaki daralmanın işletmeleri olumsuz etkilediğini söyledi. Özellikle Uzak Doğu kaynaklı yoğun rekabetin sanayiciler üzerindeki baskıyı artırdığını belirten Büyüksimitci, birçok işletmenin büyümenin yanı sıra mevcut üretimini ve istihdamını koruma mücadelesi verdiğini ifade etti. Bu rekabetin olumsuz etkilerinin azaltılması için ülkemizin kapsamlı ve iyi çalışılmış bir sanayi koruma ve dönüşüm stratejisi oluşturmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Büyüksimitci, bu yöndeki taleplerini ilgili kurumlara iletmeye devam ettiklerini belirtti. Büyüksimitci; "Bu dönemde ihracat pazarlarımızdaki daralmayı ve artan rekabet zorluklarını aşabilmemiz için döviz dönüşüm desteğinin artırılmasını ve şarta bağlanmamasını talep ediyoruz. Ne yazık ki bu talebimiz karşılık bulmadı; destek halen yüzde 3'te kaldı, üstelik şartlar daha da karmaşıklaştı. Bu yüzden bankalarımız bu desteği ihracatçımıza kullandıramıyor, ihracat yapan sanayicimiz de bu konuda mağdur oluyor" ifadelerini kullandı. Büyüksimitci; "Bizim sanayicimiz zor şartlarda üretmeyi bilen, mücadeleden vazgeçmeyen bir anlayışa sahiptir. Bizlere düşen görev, sanayicimizin bu mücadelesine daha güçlü destek vermektir. Sorunlarımızı sadece dile getirmekle yetinmeyecek, çözüm önerilerimizle birlikte ilgili bakanlıklarımıza ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na iletmeye devam edeceğiz. Sanayicimizin sesi olmak bizim en temel görevimizdir" diye konuştu. Dünyada üretim teknolojilerinin ve rekabet şartlarının hızla değiştiğine dikkat çeken Büyüksimitci, sanayide yapay zeka ve dijital dönüşümün önemine vurgu yaptı. Artık yalnızca daha fazla üretmenin yeterli olmadığını belirten Büyüksimitci; "Daha akıllı, daha verimli ve daha yüksek katma değerli üretmek zorundayız. Yapay zekayı üretim süreçlerine entegre eden, veriyi doğru kullanan ve teknolojiyi geliştiren firmalar geleceğin rekabetinde öne çıkacak. Hedefimiz, yalnızca gelişmeleri takip etmek değil, bu dönüşüme öncülük eden şehirlerden biri olmak" ifadelerini kullandı. Yeni dönemde hayata geçirmeyi planladıkları çalışmalara da değinen Büyüksimitci; Erciyes Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere yeni sanayi alanlarının geliştirilmesine, uzay, havacılık ve savunma sanayisi gibi stratejik sektörlerde üretim kabiliyetinin artırılmasına önem vereceklerini söyledi. Model Fabrika aracılığıyla işletmelerin verimliliğini artırmaya devam edeceklerini belirten Büyüksimitci; yapay zeka, dijitalleşme ve otomasyon teknolojilerinin sanayide yaygınlaştırılması, KOBİ'lerin dönüşüme hazırlanması, yeşil dönüşüm ve nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi konularında çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. İhracat pazarlarının çeşitlendirilmesi, firmaların rekabet gücünün artırılması ve yeni yatırımların önünün açılmasının da öncelikleri arasında olduğunu vurgulayan Büyüksimitci; kamu kurumları, üniversiteler, yerel yönetimler ve tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde çalışacaklarını kaydetti.

Konuşmasını birlik ve beraberlik mesajıyla tamamlayan Başkan Mehmet Büyüksimitci; "Bizim gücümüz birlikteliğimizden, geleceğimiz ise üretimimizden geliyor. Bu anlayışla, yeni dönemde de hep birlikte çalışmaya ve Kayseri sanayisini daha ileriye taşımaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı