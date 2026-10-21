İranlı Rızai, talepleri karşılanana kadar ABD ile görüşülmeyeceğini Pakistan'a iletti

İran medyasına göre İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir'e, Tahran'ın talepleri karşılanana kadar Washington ile görüşme yapılmayacağını iletti.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir, ABD ile İran arasında arabuluculuk yapmak üzere dün Tahran'a ziyaret gerçekleştirdi. Munir, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile arabuluculuk çabalarını ve bölgesel gelişmeleri ele aldı. Munir ayrıca İran Meclis Başkanı Muhammad Bakır Galibaf ile bir araya geldi. Galibaf, ABD'nin İran'ın geçtiğimiz ay Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için belirlediği 7 şartı yerine getirmedikçe Tahran'ın güvenini yeniden kazanamayacağını söyledi. Munir, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai ile de görüşme gerçekleştirdi. İran medyasına göre Rızai görüşmede, Tahran'ın talepleri karşılanana kadar Washington ile görüşme yapılmayacağını dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı