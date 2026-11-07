Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Lefkoşa'da KKTC Meclis Başkanı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Lefkoşa'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Lefkoşa'da temaslarını sürdürüyor. Orgeneral Bayraktaroğlu, Cumhuriyet Meclisinde KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Orgeneral Bayraktaroğlu'na, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ertan İnaltekin ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Şükrü Bilir eşlik etti. Ayrıca Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreteri Pembe İnanç Unan Ersöz, Yasalar, Kararlar ve Tutanaklar Müdürü Sinem Güreşcioğlu, Meclis İdare Amiri Hasan Büyükoğlu ile Basın, Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Milhan Lakadamyalı da görüşmede hazır bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı