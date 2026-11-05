TBMM Başkanı Kurtulmuş, Hırvat mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenleyecek

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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Ortak Gelecekte Biriz" İletişim Kampanyası lansman programına katılacak, Hırvatistan Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic ile görüşecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30/TBMM/12.30/13.15)

2- Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, vefatının 20. yılında eski Başbakan Bülent Ecevit'in kabrini ziyaret edecek.

(Ankara/09.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu, parti genel merkezinde düzenlenecek Genişletilmiş 3 Kademe Sosyal Politikalar Başkanları Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.30)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Pendik Orta ve Dumlupınar Mahallesi 1. Etap 2 bin 28 Bağımsız Bölüm Kura Çekim Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/13.30)

3- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2027 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/14.00/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Milli Enerji 2040 Lansmanı"na katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "17. Boğaziçi Zirvesi"ne iştirak edecek.

(İstanbul/09.15)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/14.30)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD'de Kongre ara seçimlerinin sonuçları ve yansımaları takip ediliyor.

(Washington/New York/Ankara)

2- Yemen'deki meşru hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Riyad)

3-? ABD-İran gerilimi ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

4- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Ortak Gelecekte Biriz" İletişim Kampanyası lansman programına katılacak.

(Ankara/10.00)

2- YÖK Başkanı Erol Özvar, Hacettepe Üniversitesi 2026–2027 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/13.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Mimar Sinan Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi açılış törenine katılacak.

(İstanbul/18.00)

2- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında, İskoçya temsilcisi Celtic ile rakip sahada karşı karşıya gelecek.

(Glasgow/23.00)

3- Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında Almanya'nın Freiburg takımını ağırlayacak.

(Trabzon/20.45)

4- Basketbol Avrupa Ligi'nin onuncu haftasında Anadolu Efes, Fransa temsilcisi Paris Basketbol'u, Fenerbahçe Tarfin ise İspanya ekibi Kosner Baskonia'yı konuk edecek.

(İstanbul/20.15/21.00)

5- Vodefone Sultanlar Ligi'nin 7. haftası, Fenerbahçe Medicana-Sinnada Hotels Afyon Belediye YÜNTAŞ ve İlbank-Nilüfer Belediyespor Eker maçlarıyla sona erecek.

(İstanbul/14.00/Ankara/19.00)

6- UEFA Avrupa Ligi'nde dördüncü hafta maçları tamamlanacak.

7- UEFA Konferans Ligi'nde üçüncü hafta müsabakaları yapılacak.

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Kaynak: AA