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Düzce TSO başkanları depremin 27. yılında güvenli yapı ve dayanışmaya dikkat çekti

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Düzce TSO başkanları depremin 27. yılında güvenli yapı ve dayanışmaya dikkat çekti
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Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı İshak Şengüloğlu ile Meclis Başkanı Ümit Yıldırım, 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin 27. yıl dönümü için mesaj yayımladı. Mesajlarda depremde hayatını kaybedenler anılırken dayanışma, güvenli yapılaşma ve afet bilincinin önemine dikkat çekildi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı İshak Şengüloğlu ile Meclis Başkanı Ümit Yıldırım, 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin 27. yıl dönümü dolayısıyla yayımladıkları mesajlarda dayanışma, güvenli yapılaşma ve afet bilincinin önemine dikkat çekti.

Düzce (TSO) Başkanı İshak Şengüloğlu ve Meclis Başkanı Ümit Yıldırım, 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin 27. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı. İki başkan, depremde hayatını kaybeden vatandaşları anarken Düzce'nin yeniden ayağa kalkma sürecinde devlet, millet ve iş insanlarının ortaya koyduğu dayanışmaya vurgu yaptı.

"Güvenli yapı en açık dersimiz"

İshak Şengüloğlu, 12 Kasım 1999 tarihinde saat 18.57'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde Düzce'de çok sayıda konut ve iş yerinin ağır hasar gördüğünü hatırlattı. Aradan geçen 27 yılda şehrin yapı stokunun büyük ölçüde yenilendiğini belirten Şengüloğlu, konutların deprem yönetmeliklerine uygun inşa edilmesinin önemine dikkat çekti. Güvenli yapılaşmanın 12 Kasım depreminden çıkarılan en önemli derslerden biri olduğunu ifade eden Şengüloğlu, can güvenliğinin yönetmeliklere uygun yapılarla doğrudan ilişkili olduğunu vurguladı.

Deprem sonrasında iş insanlarının da yeniden yapılanma sürecine önemli katkılar sunduğunu belirten Şengüloğlu, yapılan yatırımlar ve kalkınma hamleleriyle Düzce'nin kısa sürede yeniden ayağa kalktığını, şehrin birçok noktasında devlet ve millet iş birliğinin izlerinin görüldüğünü kaydetti.

"Afet bilincini artırmayı görev biliyoruz"

Ümit Yıldırım ise deprem sonrasında kamu kurumları, esnaf, sanayici ve tüccarların ortak bir iradeyle hareket ettiğini belirtti. Şehrin yeniden toparlanmasında kamu ve özel sektörün birlikte ortaya koyduğu çabanın önemine değinen Yıldırım, üretimin devam etmesi, ticaretin aksamaması ve günlük yaşamın yeniden normale dönmesi için herkesin dayanışma içerisinde çalıştığını ifade etti.

Düzce'de bugün devam eden ekonomik faaliyetlerin, deprem sonrasında ortaya konulan ortak mücadelenin sonucu olduğunu belirten Yıldırım, doğal afet bilincinin artırılmasının da Düzce TSO'nun öncelikli çalışma alanları arasında yer aldığını söyledi. Oda üyelerine yönelik bilgilendirme çalışmalarının sürdüğünü aktaran Yıldırım, afet öncesinde, sırasında ve sonrasında doğru davranışların yaygınlaştırılması için çaba gösterdiklerini kaydetti.

Her iki başkan da mesajlarının sonunda 12 Kasım depreminde hayatını kaybeden vatandaşları rahmet ve saygıyla anarak ailelerine sabır dileklerini iletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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