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Arnavutluk Meclisinde muhalefet kürsüyü bloke edip sis bombası kullandı

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Arnavutluk Meclisinde muhalefet kürsüyü bloke edip sis bombası kullandı
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Arnavutluk Meclisi, 17 gündür süren öğrenci gösterileri ortamında toplandı. Muhalefet, polisin göstericilere şiddet uyguladığını iddia ederek kürsüyü bloke edip sis bombası ve meşale kullandı; Meclis Başkanı Niko Peleshi oturuma ara verdi, ardından maddeler oylamaya sunuldu.

Arnavutluk Meclisinde, ülkede 17 gündür süren öğrenci gösterileri nedeniyle gerginlik yaşandı.

Meclis, bir dizi yasa tasarısını görüşmek üzere toplandı.

Muhalefet partilerinin milletvekilleri, ülkede 13 Ekim'de başlayan ve hala devam eden öğrenci gösterilerinde polisin göstericilere şiddet uyguladığını ifade etti.

Ana muhalefet partisi Demokratik Parti Genel Başkanı Sali Berisha, burada yaptığı konuşmada, öğrencilere uygulanan şiddetten hükümeti sorumlu tuttu.

Berisha'nın konuşması esnasında muhalefet milletvekilleri meclis kürsüsünü bloke ederek sis bombası kullandı ve meşale yaktı.

Muhalefet milletvekilleri ayrıca polisin göstericilere şiddet uyguladığını belgelediğini iddia ettikleri fotoğraflar gösterdi.

Gerginliğin ardından Meclis Başkanı Niko Peleshi oturuma ara verdi.

Aranın ardından Peleshi gündem maddelerini tartışmaya açmadan oylamaya sundu.

Arnavutluk'ta, öğrencilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 13 Ekim'de başlayan ve hala devam eden protestolar şiddet eylemlerine sahne olmuştu.

Öğrenciler protestolarına devam edeceklerini belirtiyor.

Kaynak: AA
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