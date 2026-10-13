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Sivas Ticaret Borsası heyeti, TOBB Başkanı ile tarım ve hayvancılığı görüştü

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Sivas Ticaret Borsası heyeti, TOBB Başkanı ile tarım ve hayvancılığı görüştü
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Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya, Meclis Başkanı Akif Aslan ve heyet, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede yeni dönem çalışmaları ve Sivas'ın tarım-hayvancılık potansiyeli ele alındı; Hisarcıklıoğlu, Karakaya ile Aslan'ı tebrik etti.

Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Karakaya, Meclis Başkanı Akif Aslan ve beraberindeki heyet???????, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti.

Borsadan yapılan açıklamaya göre, ziyarette, Sivas Ticaret Borsası'nın yeni dönem çalışmaları, planlanan projeler ve Sivas'ın tarım ile hayvancılık alanındaki potansiyelinin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Hisarcıklıoğlu, Sivas Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilen seçimlerde yeniden göreve seçilen Karakaya, Aslan, yönetim kurulu ve meclis üyelerini tebrik ederek yeni dönemde başarılar diledi.

Hisarcıklıoğlu, seçimlerin hayırlı olmasını temenni ederek, "Şehrimizin kalkınmasına, üretimine, ticaretine ve istihdamına katkı sağlayacak çalışmaları yeni dönemde de kararlılıkla sürdüreceklerine inanıyorum. Seçimler şehrimiz ve camiamız için hayırlı, uğurlu olsun. Şimdi ortak akılla, omuz omuza, ülkemiz ve iş dünyamız için daha çok çalışma zamanı." ifadesini kullandı.

Karakaya ise yeni dönemde üyelerden aldıkları güven ve destekle çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Sivas'ın tarım ve hayvancılık sektörüne ilişkin beklentilerini değerlendirdiklerini aktaran Karakaya, "Başkanımızın bizlere vermiş olduğu destekler, gösterdiği yakın ilgi ve misafirperverlik ile Sivas'ımıza verdiği önem için camiamız adına şükranlarımı sunuyorum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA
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