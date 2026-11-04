İran Meclis Başkanı Galibaf, ABD seçimlerindeki 'savaşa hayır' mesajını destekledi

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD'de yapılan ara seçimlerin sonuçlarını işaret ederek, "ABD'liler savaşa hayır dedi ve biz de bu mesajı destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Demokratların Senato'da ve Temsilciler Meclisi'nde yarışı önde götürdüğü ABD ara seçimlerinin sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Galibaf paylaşımında, "Vicdan ya da hayat pahalılığı. ABD'liler savaşa hayır dedi ve biz de bu mesajı destekliyoruz. Eğer ABD hükümeti uluslararası patronlara ve şantajcılara hizmet etmek için halkın iradesine ihanet ederse 'hayır' cevabımızın bir kabusla birlikte geldiğini öğrenecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı