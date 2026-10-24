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Bartın TSO'da Onur Aldatmaz Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi

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Bartın TSO'da Onur Aldatmaz Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi
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Bartın Ticaret ve Sanayi Odasında yapılan seçimlerde Onur Aldatmaz Yönetim Kurulu Başkanı, Erkan Eroğlu Meclis Başkanı oldu. Meclis Başkanlığı oylamasında 30 oyun tamamını alan Eroğlu'nun yardımcıları Erman Somaklı ve Tuğçe Gök olarak belirlendi.

Bartın Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO) gerçekleştirilen seçimlerde Onur Aldatmaz Yönetim Kurulu Başkanı, Erkan Eroğlu Meclis Başkanı seçildi.

Bartın Ticaret ve Sanayi Odasında Meclis Başkanlığı ile Yönetim Kurulu Başkanlığı seçimleri gerçekleştirildi.

Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan seçimlerde Erkan Eroğlu Meclis Başkanlığına, Onur Aldatmaz ise Yönetim Kurulu Başkanlığına getirildi.

Meclis Başkanlığı seçiminin ilk oturumunu, 63 yaşındaki en yaşlı meclis üyesi Güzay Gülin Aldatmaz yönetti. Yapılan oylamada 30 oyun tamamını alan Erkan Eroğlu, Bartın TSO Meclis Başkanı seçildi. Meclis başkan yardımcıları ise Erman Somaklı ve Tuğçe Gök oldu.

Yönetim Kurulu seçimlerine tek listeyle gidildi. Onur Aldatmaz başkanlığındaki liste, yeni dönemde görev yapmak üzere belirlendi.

Yönetim Kurulu asil üyeliklerine Birkan Bilgin, Fahri Özsoy, Umut Altunsaban, Sinan Kireç, Levent Çınçın, Selami Ünsal, Cahit Parıldar ve Ramazan Taş seçildi.

Yönetim Kurulu yedek üyeleri Yücel Oğullar, Erhan Akmaz, Remzi Güler, Muzaffer Yelkenci, Esin Koç, Lütfi Bayrak, Orhan Dal ve İskender Öztabak oldu.

Disiplin Kurulu asil üyeliklerine Mustafa Pehlivan, Ömer Keleş, Özay Aykan, Abdullah Bulut, Hüseyin Akmaz ve Eray Oğuz seçilirken, yedek üyeliklere Ersin Ok, Fatih Çeçen, Samet Avcı, Altan Çakır, Adem Kaynar ve Osman Turna getirildi.

Meclis Başkanı seçilen Erkan Eroğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Onur Aldatmaz, kendilerine güvenerek destek veren meclis üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: AA
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