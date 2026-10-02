Bayburt TSO'da Süleyman Seyhan tek adaylı seçimde yeniden başkanlığa seçildi

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Bayburt Ticaret ve Sanayi Odasında (BTSO) gerçekleştirilen olağan genel kurulda mevcut Başkan Süleyman Seyhan, tek aday olarak girdiği seçimde yeniden başkanlığa seçildi. Seçimde 7 grupta aday gösterilen 16 isim de Ticaret ve Sanayi Odası Meclisine girmeye hak kazandı.

BTSO'da yapılan seçimlerde oda meclisinde görev alacak isimler belirlenirken, yönetim kurulunun oluşturulması ve meclis başkanının seçimi ise ilk toplantıda yapılacak.

8 Ekim 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek ilk toplantıda meclis başkanı ile yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi bekleniyor.

Seçimlerin ardından BTSO'da yeni dönemde görev yapacak meclis üyeleri belli olurken, 8 Ekim'deki toplantıyla odanın yeni dönem yönetimi de şekillenecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı