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Gaziantep'te oda ve borsalarda 2026-2030 dönemi seçim süreci başladı

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Gaziantep'te oda ve borsalarda 2026-2030 dönemi seçim süreci başladı
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Gaziantep'te GSO, GTO ve GTB'de 2026-2030 dönemi için meslek komitesi, meclis ve yönetim kurulu üyelerini belirleyecek seçim süreci başladı. GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, 36 meclis üyesi, 13 meslek komitesi ve bin 136 üyeyle seçim heyecanı yaşadıklarını söyledi.

Gaziantep'te oda ve borsalarda 2026-2030 döneminde görev yapacak meslek komitesi, meclis ve yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi için seçim süreci başladı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve Gaziantep Ticaret Borsası'nda (GTB) gerçekleştirilen seçimlerle, yeni dönemde görev yapacak yönetim ve temsil organlarının belirlenmesi hedefleniyor. Gaziantep'teki oda ve borsalarda yürütülen seçim sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, 2026-2030 döneminde görev alacak yeni yönetimler ve kurullar şekillenecek.

GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, "Gaziantep Ticaret Borsası'nın meclis organ seçimlerinin hayırlı olmasını diliyorum. 36 meclis üyemiz, 13 meslek komitemiz ve bin 136 üyemizle tam kadro bir seçim heyecanı yaşıyoruz. Güzel ve huzurlu bir seçim süreci geçiriyoruz. Burada kazanan Gaziantep olacak. Dolayısıyla seçimlerimizin ülkemize, şehrimize ve üyelerimize hayırlar getirmesini diliyorum. Bundan sonraki süreçte yönetim ve organlarımız, meclis üyelerimizin kendi içlerinde yapacağı seçimlerle şekillenecek. Meclis başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimiz belirlenecek. İnşallah seçim sonuçlarının ülkemize, şehrimize ve Gaziantep Ticaret Borsamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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