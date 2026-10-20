Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

ATSO Ekim ayı olağanüstü meclis toplantısı Bereket başkanlığında gerçekleşti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ATSO Ekim ayı olağanüstü meclis toplantısı Bereket başkanlığında gerçekleşti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasının (ATSO) Ekim Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Abdulgani Bereket başkanlığında oda hizmet binasında gerçekleştirildi. Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu ve meclis üyeleri katıldı.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Ekim Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Abdulgani Bereket başkanlığında gerçekleştirildi.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında düzenlenen toplantıya, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu ile meclis üyeleri katıldı. Toplantıda, oda yönetimi ve meclis üyeleri bir araya gelerek olağanüstü meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Meclis Başkanı Abdulgani Bereket'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, oda yönetimi ile meclis üyelerinin katılımıyla meclis çalışmaları kapsamında bir araya gelindi. Toplantı, üyelerin iştirakiyle gerçekleştirildi.

Adıyaman'ın ticari ve ekonomik hayatında önemli bir yere sahip olan Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası, kentteki iş dünyasının temsil edilmesi ve üyeler arasındaki istişare ortamının sürdürülmesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

ATSO Ekim Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Abdulgani Bereket, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu ve meclis üyelerinin katılımıyla tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Muhammed Salah Süper Lig'i sallıyor! Gol krallığında zirveye çıktı

Gelene geçene atıyor! Salah alev alev
Siverek’te 16 yaşındaki kızı fuhşa zorladıkları öne sürülen 15 kişi gözaltında

16 yaşındaki kıza yaptıkları polisi harekete geçirdi! 15 gözaltı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kıyafet müdahalesi ilişki bitirdi

Kıyafet müdahalesi ilişki bitirdi
Fransa'daki yağmada şaşırtan görüntü! Çöpten Rolex çıktı

Yağmacıların gözünden kaçan servet! Çöpün yanındaki kutudan çıktı
Boğaz köprüleri için özelleştirmede yeni formül! İşte talip olan ülke

Boğaz köprüleri için yeni formül! İşte talip olan ülke
Dev bina tahliye edilmişti! AVM'deki protesto sonrası İsrail'den ilk açıklama

AVM'yi tahliye ettiren protesto sonrası İsrail'den ilk açıklama
Motokuryenin selde sürüklendiği anlar ortaya çıktı! Hayata böyle tutundu

Motokuryenin selde sürüklendiği anlar ortaya çıktı
Çıraklarını dövdüğü iddia edilen Niğdeli berber yeniden gözaltında! Savcı serbest bırakılmasına itiraz etti

Serbest kalmıştı, savcı itiraz etti! Berber yeniden gözaltında
Malatya'da baba evine dönen 3 çocuk annesini yatağında bıçakladı! Kızını korumak isteyen anne de yaralandı

Baba evine dönmüştü! Gizlice girip yatağında bıçakladı