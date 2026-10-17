Biga TSO'da Tevfik Başarır meclis başkanı, Şadan Doğan 4. kez yönetim kurulu başkanı oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Biga Ticaret ve Sanayi Odası organ seçimlerinin ardından gerçekleştirilen ilk toplantıda Meclis Başkanlığına Tevfik Başarır, Yönetim Kurulu Başkanlığına ise yeniden Şadan Doğan seçildi.

Oda hizmet binasında düzenlenen ve en yaşlı üye Mehmet Ali Çimen'in başkanlığında açılan ilk meclis ve meslek komiteleri ortak toplantısında, İlçe seçim kurulu denetiminde meclis divanı ve disiplin kurulu seçimleri yapıldı.

Seçimler sonucunda Biga TSO Meclis Başkanlığına Tevfik Başarır seçilirken, Meclis Başkan Yardımcılıklarına Beyhan Var ve Serkan Yılmaz, Katip Üyeliğe ise Özgür Yılmaz getirildi.

Disiplin Kurulu asil üyeliklerine Servet Bayram, Erhan Bitirim, Hüseyin Erdoğan, Mustafa Kahyaoğlu, Hamdi Boz ve Muzaffer Gezek; yedek üyeliklerine Ali Kurt, Adnan Kürkçü, Fehmi Işık, Gökhan Aydın, Bilal Akkuş ve Utku Çetin seçildi.

Meclis üyeleri arasında yapılan seçimde ise Şadan Doğan dördüncü kez Biga TSO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçildi. Yönetim Kurulu asil üyeliklerinde Ergin Sezen, Görkem Deniz, Süleyman Süle, Serdinç Gündüz, Erhan Baş ve İlhan Karapınar yer alırken; yedek üyeliklere Sedat Özer, Kani Demirtaş, Mehmet Ali Çimen, Emre Yaşar, Ezel Dişli ve Metin Altındiş getirildi.

Toplantının ardından meclis üyelerine hitap eden Biga TSO Meclis Başkanı Tevfik Başarır, kurucu başkan olan dedesi Tevfik Emin Başarır ve eski başkanlardan babası İsmail Emin Başarır'ın ardından bu görevi devralmaktan onur duyduğunu söyledi.

Biga TSO Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Doğan ise seçim yarışının geride kaldığını, 2 bin üyenin tamamına hizmet etmek ve Biga ekonomisini büyütmek için yatırımlara odaklanacaklarını belirtti.

Kaynak: AA