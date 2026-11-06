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Edirne İl Özel İdaresi Sayıştay'da 9 bulguyla en az bulgu alan üçüncü idare oldu

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Edirne İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, Sayıştay denetiminde Edirne İl Özel İdaresinde toplam 9 bulgu tespit edildiğini söyledi. Gegeoğlu, idarenin en az bulgu tespit edilen il özel idareleri arasında üçüncü sırada olduğunu belirtti.

Edirne İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, Edirne İl Özel İdaresinin Sayıştay denetiminde en az bulgu tespit edilen üçüncü il özel idaresi olduğunu belirtti.

Edirne İl Genel Meclisi, Gegeoğlu başkanlığında kasım ayının beşinci birleşimini gerçekleştirdi.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'ndaki birleşimde konuşan Gegeoğlu, il özel idarelerine ilişkin Sayıştay denetim raporlarının açıklandığını söyledi.

Edirne İl Özel İdaresinin denetiminde bütçe ve muhasebe işlemlerine ilişkin 1, diğer mali konulara ilişkin 8 olmak üzere toplam 9 bulgu tespit edildiğini belirten Gegeoğlu, bunların kısa sürede giderilebilecek nitelikte olduğunu ifade etti.

Gegeoğlu, tespitlerin araçların yük durumları ve taşınmazların cins değişiklikleri gibi konuları kapsadığını dile getirdi.

Edirne İl Özel İdaresinin en az bulgu tespit edilen il özel idareleri arasında üçüncü sırada bulunduğunu aktaran Gegeoğlu, şöyle konuştu:

"7 bulguyla Amasya birinci, 8 bulguyla Burdur ikinci, 9 bulguyla Edirne üçüncü sırada yer alıyor. Bu bir süreçtir. Hassas konularla ilgili gerekenler yapıldığında pırıl pırıl işler ortaya çıkacaktır. Türkiye'de ilk üçe girebilmek kıymetli ve önemlidir. Raporda 40 bulgu tespit edilen il özel idareleri de var. Onlara baktığımızda gurur duyuyoruz. Kalan bulguları da gidererek bir sonraki Sayıştay raporunda ilk sırada yer almak istiyoruz."

Gegeoğlu, denetim sonuçlarından dolayı Edirne Valisi Yunus Sezer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, kurum müdürleri ve personele teşekkür etti.

Kaynak: AA
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