KUTSO seçiminde Esin Güral Argat güven tazeledi, Meclis başkanı Fatih Alkış oldu

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına Esin Güral Argat yeniden seçilirken, Meclis Başkanlığı görevine Fatih Alkış getirildi.

KUTSO'da 3 Ekim'de gerçekleştirilen meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimlerinin ardından, oda hizmet binasında yapılan seçimlerle yeni dönem organları belirlendi. Seçimlerde Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin yanı sıra TOBB Genel Kurul delegeleri, Disiplin Kurulu üyeleri, Meclis Başkanlık Divanı ile Hesapları İnceleme Komisyonu üyeleri de seçildi.

Esin Güral Argat başkanlığındaki Yönetim Kurulunun asil üyeliklerine Ahmet Saner Gönül, Emin Yüce, Emirhan Aydın, Mustafa Selman Hatipoğlu, Melih Aslan, Osman Baş, Ömer Yiğit, Semra Tozaraydın, Sezai Ekmel Sarpaşar ve Tolga Eskioğlu seçildi. Yönetim Kurulu asil üyelerinin her biri 43 oy aldı.

Yönetim Kurulu yedek üyeleri ise Yasin Köksal, İbrahim Baydemir, Mahmut Çetinbaş, Reşit Dürrüoğlu, Erol Eşme, Abdullah Özgür, Sefa Dülger, Recep Çakır, Ahmet Özrenk ve Fatih Aydın oldu.

"KUTSO tarihinin en yüksek katılımlı seçimi gerçekleştirildi"

Seçimlerin ardından açıklamalarda bulunan KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, 3 Ekim'de gerçekleştirilen seçimlerde 2 bin 45 üyenin oy kullandığını ve yüzde 70 katılım oranına ulaşıldığını belirtti.

Ortaya çıkan sonucun Kütahya iş dünyasının ortak iradesini yansıttığını ifade eden Argat, "Bu başarı dört yıldır birlikte ürettiğimiz Kütahya iş dünyasının başarısıdır. Bu başarı 15 komitemizin tamamında üyelerimizin gösterdiği teveccüh, verdiğimiz sözleri tutmuş olmamızın ve sahada üyelerimizle kurduğumuz bağın karşılığıdır" dedi.

Yeniden başkan seçilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Argat, kendisine güven duyan üyelere teşekkür ederek, "Bu güveni bir kez daha kazanmış olmak benim için çok kıymetli. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bana duyduğunuz güvenin sorumluluğunu da çok iyi biliyorum. Önümüzdeki dört yılda tüm ekiplerimizle birlikte bu güveni daha da ileri taşıyacak çalışmalar yapacağız" ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanlığına Fatih Alkış seçildi

Seçimler sonucunda KUTSO Meclis Başkanlığına Fatih Alkış seçilirken, Meclis Başkan Yardımcılıklarına Uğur Kırdar ve Kemal Emre Olçar, Divan Katipliğine ise Necati Onur Defter getirildi.

TOBB Genel Kurul asil delegeleri Hasan Acar, Bekir Melih Karaaytaç ve Semra Tozaraydın olurken, yedek delegeler Mehmet Bacacı, Eyüp Cihan ve Özgür Ozan Bilen olarak belirlendi.

Disiplin Kurulu asil üyeliklerine Mehmet Zeyit Damar, Nihat Delen, Yücel Erim, Ahmet Bağırgan, İsmail Yiğit ve Ferhat Tak seçildi. Hesapları İnceleme Komisyonu asil üyeleri ise Recep Çağdaş, Süleyman Selvi ve Ahmet Özrenk oldu.

Yeni dönemde birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını vurgulayan Argat, KUTSO'nun tüm üyelere açık ve katılımcı yaklaşımını sürdüreceğini belirterek, "Artık birlik içerisinde çalışma zamanı. Bundan sonra tek bir KUTSO, tek bir hedef var. Kütahya iş dünyasını daha da ileriye taşımak. KUTSO'nun kapısı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da herkese açık olacak. Ortak aklı büyütecek, farklı görüşleri dinleyecek ve Kütahya için birlikte çalışacağız" diye konuştu.

Argat, yeni görev alan üyelere başarılar dileyerek yeni dönemin KUTSO'ya, oda üyelerine ve Kütahya iş dünyasına hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı