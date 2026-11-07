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Jeffries'in Meclis Başkanı olmaması için Change.org kampanyası 1 milyon imzayı geçti

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ABD'de Change.org'da 3 Eylül'de başlatılan kampanyada Jeffries'in Meclis Başkanı seçilmemesi için 1 milyon 12 bin 15 imza toplandı. Dilekçe, yeni seçilen Demokrat üyelerden Ocak 2027'de seçilecek başkan için aday olması halinde Jeffries'e oy vermemelerini istiyor.

ABD'de Demokratların Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries'in, Demokratların çoğunlukta olacağı yeni dönemde Temsilciler Meclisi Başkanı seçilmesine karşı çıkan çevrim içi kampanyayı imzalayanların sayısı 1 milyonu geçti.

"Change.org" sitesinde "Temsilciler Meclisi Demokratları, Yeni Bir Başkan Seçin" başlığıyla 3 Eylül'de başlatılan çevrim içi imza kampanyası sürüyor.

İsrail'e desteğiyle bilinen Jeffries'in Temsilciler Meclisi Başkanı seçilmemesi için başlatılan kampanyaya, şu ana kadar 1 milyon 12 bin 15 kişi imza attı.

Kampanyada, 6 Kasım Cuma gününe kadar kayda geçen imza sayısı 600 bin civarındaydı.

Dilekçe

Temsilciler Meclisinin yeni seçilen Demokrat üyelerine çağrıda bulunulan kampanyada, Ocak 2027'de seçilecek yeni Temsilciler Meclisi Başkanı için aday olması durumunda Jeffries'e oy vermemeleri istendi.

Demokrat seçmenlerin temsil edilmesi gerektiği savunulan dilekçede, meclis üyelerinin oylarını vermeden önce "Jeffries'in kamu sicilini, politika pozisyonlarını, kampanya bağışçılarını ve liderliğini dikkatlice değerlendirmeleri" talep edildi.

Seçim ocakta

ABD'de ara seçimler sonucunda Temsilciler Meclisinde Demokratların çoğunluğu sağlamasıyla, Ocak 2027'de başlayacak yeni dönemde Temsilciler Meclisi Başkanı Demokratlardan olacak.

Bu kapsamda, Jeffries'in de ABD Temsilciler Meclisinin yeni başkanı seçilmesi öngörülüyor

Kaynak: AA
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