İsrail'de Eisenkot ile Liberman'ın meclis başkanlığı konusunda uzlaştığı iddia edildi

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İsrail'de hükümet kurma yetkisi verilen Yashar Partisi Lideri Gadi Eisenkot ile "değişim bloku" ittifakının ortaklarından Evimiz İsrail Partisi Lideri Avigdor Liberman'ın meclis başkanlığı makamı için uzlaşıya vardığı ileri sürüldü.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, bir araya gelen Eisenkot ve Liberman, meclis başkanının Yashar Partisi mensupları arasından seçilmesi hususunda mutabakat sağladı.

İki liderin meclis başkanlığı koltuğuna oturacak isim üzerinde anlaştığı belirtilen haberde, söz konusu isim henüz resmi olarak açıklanmasa da öne çıkan en güçlü adayların Gadi Eisenkot ile Yashar Partisi Milletvekili Matan Kahane olduğu iddia edildi.

Haberde, Eisenkot'un meclis başkanlığı makamını üstlenmesinin hükümet kurma aşamasında kendisine stratejik bir avantaj sağlayacağı ve koalisyon kurulana kadar meclisin kontrolünü elinde tutmasına imkan tanıyacağı vurgulandı.

Ayrıca Eisenkot ve Liberman'ın, mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu'nun son koalisyon ortakları olan Ultra Ortodoks Yahudi (Haredi) partileri Birleşik Tevrat Yahudiliği ve Şas ile koalisyona katılmaları yönünde müzakere etme kararı aldıkları kaydedildi. Birleşik Tevrat Yahudiliği hahamlarının Eisenkot ile yürütülecek müzakerelere olumlu baktığı aktarıldı.

Müzakere sürecinde Eisenkot'un, hükümetin kurulmasına verilecek destek karşılığında Haredi kanadına daha esnek bir zorunlu askerlik düzenlemesi taslağı sunmayı hedeflediği öne sürüldü.

Harediler, meclis başkanının yeni hükümet kurulana kadar görevde kalmasını istiyor

Öte yandan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un yürüttüğü istişare görüşmelerinde Netanyahu'nun adını hükümeti kurma yetkisi için önermeyen Haredi Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi, mevcut meclis başkanının yeni hükümet kabinesi şekillenene dek görevde kalmasını talep etti.

Yashar Partisi Lideri Eisenkot ise Haredi partileri Birleşik Tevrat Yahudiliği ve Şas'a çağrıda bulunarak, meclisin açılış oturumunda başkanın değiştirilmesi talebine destek vermelerini istedi.

KAN'ın haberinde, Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi'nin açılış oturumunda meclis başkanı değişimine karşı çıktığı ve yeni hükümet kurulana kadar mevcut Meclis Başkanı Amir Ohana'nın görevini sürdürmesi gerektiği tezini savunduğu ifade edildi.

Kaynak: AA