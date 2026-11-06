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DTSO'da 2022-2026 dönemi meclisinin devir teslim töreninde plaket verildi

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DTSO'da 2022-2026 dönemi meclisinin devir teslim töreninde plaket verildi
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Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda 2022-2026 dönemi meclisi için devir teslim töreni düzenlendi. Törende önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık ile Meclis Başkanı Tanju Acar'a plaket verildi, yeni dönem meclis üyeleri de yer aldı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda (DTSO) görev süresi tamamlanan 2022-2026 dönemi meclisi için devir teslim töreni gerçekleştirildi.

DTSO Başkanı İshak Şengüloğlu, Meclis Başkanı Ümit Yıldırım, önceki Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Meclis Başkanı Tanju Acar, yeni dönem meclis üyeleri ile önceki dönem meclis üyelerinin katıldığı devir teslim töreninin açılış konuşmasını Başkan İshak Şengüloğlu yaptı. Şengüloğlu konuşmasında "Seçim sürecinin olgunlukla ve demokratik bir anlayışla sonuçlanması, odamızın kurumsal gücünü bir kez daha ortaya koymuştur. Göreve gelen tüm arkadaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. Önceki dönem yönetim kurulu başkanımıza ve meclis üyelerimize teşekkür ediyoruz. Kendilerine, Düzce'nin ticaret ve sanayi hayatına verdikleri emek, gösterdikleri sorumluluk ve oda çatısı altında sürdürdükleri hizmet için şükranlarımı sunuyorum. Önceki dönemde birlikte başladığımız ve devam eden tüm projeleri gerektiği gibi sonuçlandırarak Düzce'ye kazandıracağız. Görev süresi tamamlanan başkanımıza ve meclis üyelerimize tekrar teşekkür ediyor, yeni dönemde birlikte yürüyeceğimiz tüm yol arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" ifadelerinde bulundu.

Şengüloğlu'nun ardından konuşan Meclis Başkanı Ümit Yıldırım, "Bugün önceki dönem birlikte görev yaptığımız meclis üyesi arkadaşlarımızla bir araya geldik. Bu kürsüden, meclis çalışmalarında birlikte görev aldığımız meclis üyesi arkadaşlarımıza katkıları için teşekkür ediyorum. Bugün yapacağımız devir teslim töreniyle birlikte Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda yeni bir döneme gireceğiz. Siz değerli arkadaşlarımızla, kamu ve özel sektörle sürekli diyalog halinde olarak ilimizdeki ortak aklın daha verimli çalışması için gayret edeceğiz. Odamızın bugünkü durumuna gelmesinde emekleri olan önceki dönem meclis üyelerine katkıları için teşekkür ediyor, yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yapılan açılış konuşmalarının ardından plaket törenine geçildi. Önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık ve Meclis Başkanı Tanju Acar'a plaketlerini Yönetim Kurulu Başkanı İshak Şengüloğlu ve Meclis Başkanı Ümit Yıldırım verdi.

Plaket töreninde konuşan Erdoğan Bıyık, birlik beraberlik ortamının devamını dilerken, devam eden projelerde de muvaffakiyetler diledi, Tanju Acar da yeni dönemde bir önceki dönemde yakalanan başarılardan daha fazlasının yapılmasını temenni ederek katılımcılara teşekkür etti.

Devir teslim töreni, önceki dönem meclis üyelerine plaketlerinin takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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