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Yashar Partisi, Meclis Başkanı seçimi için 61'den fazla imzayı Meclise sundu

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Yashar Partisi, İsrail Meclis Başkanı seçiminin yapılması için gerekli 61'den fazla milletvekili imzasını Meclis Başkanı Amir Ohana'ya sundu. Yeni Meclis Başkanının seçileceği oylamanın zamanı henüz bilinmiyor.

İsrail'de hükümet kurma yetkisi verilen Gadi Eisenkot'un liderliğindeki Yashar Partisi Meclis Başkanı seçiminin yapılması için gerekli 61'den fazla milletvekilinin imzasını Meclise sundu.

The Times of Israel'in haberine göre Yashar Partisi, seçimin yapılması için Meclis Başkanı Amir Ohana'ya yeni seçilen 61'den fazla milletvekilinin imzasını sundu.

Yashar Partisi, İsrail Meclisinin yemin töreninin yapılacağı açılış oturumundan kısa süre önce resmi başvuruda bulundu.

Yeni Meclis Başkanını seçmek için oylamanın ne zaman yapılacağı ise henüz bilinmiyor.

Ohana, daha önce yaptığı açıklamada yeterli imzanın toplanması halinde seçimin Mecliste yeni milletvekilleri için bugün gerçekleştirilen yemin töreninden 1 hafta sonra yapılabileceğini söylemişti.

Eisenkot öncülüğündeki Değişim Bloku, mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Likud Partisi'nin bir üyesi olan Ohana'yı değiştirerek Mecliste hakimiyeti ele geçirmeyi amaçlıyor.

Resmi başvuru, muhalefetin yeni Meclis Başkanı olarak Yashar Partisi'nden Matan Kahana'nın ismi üzerinde uzlaşmasının ardından geldi.

Kaynak: AA
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